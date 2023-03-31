В Петербурге появятся новые площадки для легального нанесения стрит-арта

Вице-губернатор Анатолий Повелий на заседании обсудил меры, которые помогут предотвратить акты вандализма на фасадах нежилых домов и элементах благоустройства.

«Вместе с тем граффити как направление уличного искусства сегодня очень востребовано среди молодежи. И власти города должны принять это во внимание и относиться к этому серьезно», — заявил Повелий.

Места для легальных граффити есть в двух районах Петербурга: в Колпинском и Красногвардейском. Речь идет о парке «Зима-Лето» и территории возле молодежного центра «Квадрат».