«Стрит-арт хранение» — единственная на территории России институция, которая ставит перед собой задачи коллекционирования, долгосрочного хранения, изучения и популяризации художников «уличной волны». На площадке «Лекторий’порта» в «Севкабель Порту» приглашенные лекторы проведут четыре встречи — в том числе об истории развития стрит-арта в России и запретах на уличное искусство.

Откроет цикл лекция «Социальные и культурные последствия запретительных мероприятий в области граффити: пермский кейс». 18 марта арт-директор Пермского музея современного искусства, лауреат премии Сергея Курехина Наиля Аллахвердиева поднимет вопрос о том, как изменить привычный взгляд на граффити с угрозы и вандализма на рациональное и вдумчивое определение феномена граффити для современной городской культуры.

25 марта директор Института исследования стрит-арта Анна Нистратова расскажет о феномене нижегородского уличного искусства, появившегося в 2010-х годах, а также поделится самобытной историей уличной сцены Нижнего Новгорода и секретами ее воспроизводства.

1 апреля исследователь уличного искусства Алексей Шахов расскажет о том, какие мысли были доминирующими на улицах Екатеринбурга в разные годы, и как разные взгляды на искусство становились моментом для противостояния художников.

Заключительная лекция в рамках цикла «Лекторий’порта» и «Стрит-арт хранения» пройдет 8 апреля. Куратор институции Алина Зоря объяснит, как, зачем и почему происходит трансформация уличного искусства в студийные практики. Каких авторов сейчас ассоциируют с уличным искусством и почему возник термин художники «уличной волны». Возможно ли коллекционирование уличного искусства. А также почему все больше собирателей обращают внимание на стрит-арт.

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