Работы 36 художников андеграунда 1960-1980-х годов покажут на выставке в Мраморном дворце

Коллекция Наталии Опалевой начиналась как монособрание — с работ Анатолия Зверева. На сегодняшний день, по прошествии 20 лет, она насчитывает более чем 2,5 тысяч работ художников, представляющих московскую неофициальную арт-сцену 1960-1980-х годов и известных ленинградских художников — Евгения Михнова-Войтенко, Евгения Рухина, Глеба Богомолова, Владимира Стерлигова.

Новый выставочный проект Русского музея «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» представит более 200 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960-1980-х годов: произведения Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Юрия Злотникова, Гриши Брускина и других.

«Почти все они, ставшие известнейшими мастерами во второй половине ХХ века, начинали искать свой путь в эпоху оттепели, и представленные на выставке ранние работы, иногда стилистически разобщенные, тем не менее дают единое ощущение эпохи», — говорят о художниках кураторы проекта.