Работы 36 художников андеграунда 1960-1980-х годов покажут на выставке в Мраморном дворце

В экспозицию войдут произведения из собрания Наталии Опалевой — коллекционера, создателя и генерального директора Музея AZ.
Коллекция Наталии Опалевой начиналась как монособрание — с работ Анатолия Зверева. На сегодняшний день, по прошествии 20 лет, она насчитывает более чем 2,5 тысяч работ художников, представляющих московскую неофициальную арт-сцену 1960-1980-х годов и известных ленинградских художников — Евгения Михнова-Войтенко, Евгения Рухина, Глеба Богомолова, Владимира Стерлигова.
Новый выставочный проект Русского музея «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» представит более 200 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960-1980-х годов: произведения Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Юрия Злотникова, Гриши Брускина и других.
«Почти все они, ставшие известнейшими мастерами во второй половине ХХ века, начинали искать свой путь в эпоху оттепели, и представленные на выставке ранние работы, иногда стилистически разобщенные, тем не менее дают единое ощущение эпохи», — говорят о художниках кураторы проекта.
По словам искусствоведа Михаила Каменского, на сегодняшний день состав собрания Опалевой «дает полноценное представление не только об эпохе нонконформизма, но и очевидным образом выходит за хронологические рамки 1960-1980-х годов, перетекая в наши дни». «Это, на мой взгляд, является важнейшим творческим результатом и реализацией амбиций Наталии Опалевой, живущей по собирательским заветам Георгия Костаки. Костаки, благодаря современной части своего собрания, смог наглядно продемонстрировать генезис развития русской авангардной мысли от первых изобразительных экспериментов начала ХХ века до исканий нонконформистов в его второй половине», — отметил он.
Генеральный директор Музея AZ, коллекционер — о выставке «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту»:
На выставке «Параллельные вселенные» будут представлены лучшие работы из моей коллекции. О каждой из них можно рассказать историю, ведь за пятьдесят-шестьдесят лет их бытования накопилось немало фактов — как работа была создана, кем и как приобретена, в какую коллекцию попала, на каких выставках и в каких странах побывала и как в конце концов попала в мое собрание… При отборе работ для выставки было решено основным ядром экспозиции сделать абстракцию — ведь именно абстракция как стилистический прием занимала главное место на ранней стадии формирования так называемого неофициального искусства. Через абстракцию прошли многие художники-шестидесятники; тех, кто посвятил ей всю свою жизнь и творчество, гораздо меньше.
Пластическое решение состоящего из 7 залов пространства, предложенное автором дизайн-концепции Анатолием Голышевым, представляет образ ковчега с произведениями, плывущего по воображаемому Млечному пути. Сопровождают экспозицию медиа-инсталляции Платона Инфанте, музыка авангардного композитора-шестидесятника Николая Каретникова и документальный фильм об эпохе оттепели, подготовленный Музеем AZ.
Выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» пройдет с 3 марта по 29 мая 2023 года в Мраморном дворце Русского музея.
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