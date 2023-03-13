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Искусство

В галерее современного искусства ИФЗ представили собрание женских образов на «белом золоте»

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В экспозицию вошел авторский фарфор ведущих художников Императорского фарфорового завода — в том числе Инны Олевской: постоянная экспозиция ее работ недавно открылась в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

Изображение предоставлено пресс-службой Императорского фарфорового завода
Изображение предоставлено пресс-службой Императорского фарфорового завода
Изображение предоставлено пресс-службой Императорского фарфорового завода

«Женские образы» — это собрание авторского фарфора ведущих художников Императорского фарфорового завода, среди которых Вера Бакастова, Сергей Соколов, Нина Троицкая, Мария Матвеева. В экспозиции также представлены уникальные работы классиков отечественного фарфора Инны Олевской и Галины Шуляк. Обрамляют фарфоровые изделия графические листы петербургского художника Надежды Воронцовой, продолжающей традиции русской академической школы.

«Невскую порцелиновую мануфактуру в далеком 1744 году основала именно женщина — императрица Елизавета Петровна. Сегодня почти 80% сотрудников завода — женщины, которые посвящают свою жизнь созданию «белого золота. Собранные на выставке работы — признание в любви представительницам прекрасной половины человечества от художников Императорского фарфорового завода», — отметила директор ИФЗ Татьяна Тылевич.

Выставка «Женские образы» продлится до 30 апреля 2023 года в Галерее современного искусства фарфора на проспекте Обуховской обороны, 151. Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.

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