О том, что Государственный Эрмитаж вышел из проекта музейного центра «Эрмитаж-Москва» на месте завода ЗИЛ, пишет The Art Newspaper со ссылкой на пресс-службу «Группы ЛСР», которая с 2010-х занимается застройкой бывшей промзоны. Несмотря на решение петербургского музея, планы по созданию в Москве нового выставочного центра остаются в силе — как и прежде, планируется, что пространство будет специализироваться на современном искусстве и междисциплинарных выставочных проектах.

Окончательное название для обновленного проекта пока не выбрано, рабочее — музейно-выставочный центр «Коллекция». Нового партнера для реализации не ищут, не исключая, что через некоторое время сотрудничество с Эрмитажем возобновится. Стройка нового пространство, тем временем, уже вышла на финальную стадию. «"Группа ЛСР" реализует этот уникальный, знаковый для Москвы в культурном и архитектурном контексте проект исключительно на собственные средства», — заявили в компании.

Напомним, в декабре 2022 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музейный центр «Эрмитаж-Москва» на месте завода ЗИЛ изменит концепцию. «Он [проект] как раз задумывался как проект для рассказа о проектах Эрмитажа по современному искусству. Сейчас такие большие проекты нереальны, сейчас его надо переформатировать. Кроме того, пока идет стройка, у нас уже кончился договор. У нас не подписан новый договор с инвесторами. Там существуют инвесторы, которые будут этот музей содержать. Сейчас мы, советуясь с московскими коллегам, как-то переформатируем наше присутствие», — отмечал он.