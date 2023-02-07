5 маяков и навигационных знаков Северо-Запада, которые выглядят как произведения искусства

Пресс-секретарь Ленинградского областного отделения Русского географического общества, фотограф Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, автор фотоальбомов «Земля Финского залива» и «Затерянные миры Балтики» Андрей Стрельников открыл в Музее маячной службы на форту «Константин» в Кронштадте фотовыставку «Ближний космос» (работает до 24 февраля!). На ней представлены маяки и навигационные знаки Северо-Запада в необычном, «марсианском» ракурсе. «Собака.ru» попросила Андрея Стрельникова выбрать самые интересные объекты и рассказать о них.
Маяк Вигрунд
О выставке
В Русском географическом обществе с 2013 года мы ведем проект об истории и современности маячного дела на Северо-Западе России. В экспедициях исследуем маяки и навигационные знаки, общаемся с маячниками. В одну из поездок, на приграничный остров Вигрунд я взял с собой инфракрасную камеру — она позволяет запечатлеть световые волны длинной более 720 нанометров, находящиеся в невидимой части спектра и получать необычные, «космические» снимки. Увидев одноименный маяк, решил сфотографировать. Получился совершенно марсианский пейзаж: черное небо, навигационный знак, а на контрасте — белые камни и фигурки исследователей, которые выглядят словно космонавты в пухлом скафандре. Так начала складываться целая серия, где привычные нам образы маяков представлены в виде фантастических инопланетных сооружений и космических кораблей.
Маяк Сескар
Пять самых интересных объектов экспозиции
Маяк Сескар
Первый цельнометаллический маяк в России расположен на северном мысе острова Сескар в восточной части Финского залива. 30-метровая башня сложена из чугунных секций-тюбингов в 1858 году. Маяк светил белым огнем на расстоянии до 12 морских миль (1 морская миля равна 1852 метрам). В последующие годы на маяке неоднократно меняли световое оборудование и источники света, но уникальная старинная башня сохранилась в неизменном виде и по сей день. Сейчас, кроме маячных фонарей, здесь расположено специальное оборудование, помогающее отслеживать радиационный фон в радиусе 30 километров от Ленинградской АЭС. На острове есть маячный городок с вертолетной площадкой, заброшенный аэродром, а в километре от него — заброшенная пограничная застава. Кстати, маяками правильно называть навигационные сооружения, светящие на расстояние от 10 морских миль (более 18 километров), а навигационными знаками — объекты, светящие на расстояние менее 10 морских миль.
Гогландский Южный маяк
Дореволюционный маяк расположен на мысе Южный острова Гогланд. Его самая интересная деталь — табличка над входом с надписью: «Построен в благополучное царствование императора Николая II в 1905 году». В этом есть некая ирония истории, ведь мы совсем не можем назвать это время благополучным: именно в 1905 году завершилась неудачная русско-японская война, произошло Кровавое воскресенье и последовавшая за ним Первая русская революция.
Маяк Большой Тютерс
Маяк Большой Тютерс
Построен в 1904 году в неоготическом стиле. В период с 1920 по 1940 год, когда остров принадлежал Финляндии, маяк перекрасили, упростили и назвали Суур Тютерсаари. Сейчас он снова принадлежит России и обслуживается экипажем из двух человек, которые и составляют все население острова (если не считать кота, коз, кур и собаки!).
Большой Тютерс долгое время называли «Островом смерти». Дело в том, что в 1944 году немецкие войска, отступая с острова, заминировали эту территорию. Много лет спустя здесь продолжали взрываться старые снаряды. Проводили разминирование в несколько этапов. Минобороны России совместно с Русским географическим обществом в 2015 году вывезло с острова большое количество исторических артефактов того времени, а военные саперы обезвредили множество взрывоопасных предметов, но на острове до сих пор можно найти зловещие «сюрпризы» времен войны.
Каменный гурий на острове Южный Виргин
Каменный гурий на острове Южный Виргин
Гурий на острове Южный Вергин (почти как на Карибах!) — один из первых видов навигационных знаков, «дедушка» маяков. Такие сооружались в виде пирамид из камней с шестом, на который привязывали веревку с яркой тряпкой, от ветра она раскачивалась и «маячила» (кстати, именно от слова маячить и произошло всем известное слово маяк!). Знак был сложен местными рыбаками, которые укрывались на острове от штормов. Южный Виргин едва возвышается над поверхностью воды и с трудом заметен в непогоду. Для контраста на выставке фотография с древним гурием расположена рядом со снимком современной «космической» радиовышки на острове Сескар.
Знак Светлый Прицельный
Знак Светлый Прицельный
Типовая конструкция немецкой фирмы «Крупп» по своей архитектуре больше всего похожа на устремленный вверх космический корабль на стартовой площадке и расположена на одной из дамб Калининградского морского канала — это гидротехническое сооружение построено в 1901 году для безопасного прохода кораблей и судов по Калининградскому заливу из Балтийского моря в Калининград. Аналогичное есть и в Петербурге — построенный в 1885 году Санкт-Петербургский морской канал, проложенный от Кронштадта в Морской порт Петербург и позволяющий кораблям в любую погоду заходить в порт и покидать его пределы.
О будущем проекта
Специалисты Ленинградского областного отделения Русского географического общества собрали большое количество материалов о маяках и навигационных знаках. Сейчас мы обрабатываем архивные материалы и завершаем работу над текстом. В течение двух лет планируем издать альбом с рабочим названием «Маяки Северо-Запада России». Эта книга станет исследованием, которое будет содержать исчерпывающую информацию, как для экспертов, так и для широкого круга читателей, и расскажет много нового о маяках Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, а также Республики Карелия.
Маяк Толбухин
Какие маяки стоит посмотреть в окрестностях Петербурга
Толбухин — старейший действующий маяк в России. Основан в 1719 году по указу Петра I. Изначально был деревянным со свечным фонарем и по названию косы, на оконечности которой он был построен, назван Котлинским. Вскоре его переименовали по фамилии полковника Федора Толбухина, командира полка, разбившего шведский десант в 1705 году. В 1810 годах по проекту Леонтия Спафарьева была построена ныне действующая каменная башня маяка. До сих пор маяк Тобухин является важными навигационным ориентиром при плавании на подходе к Петербургу. Посетить маяк обычные горожане не смогут, но посмотреть издалека на живописную башню на крошечном острове посреди моря — вполне.
Осиновецкий маяк
Осиновецкий маяк в курортной зоне на Ладожском озере во время Великой Отечественной войны был ориентиром как для советских военных, так и для немцев, обстреливавших расположенную у маяка важнейшую пристань, куда через Ладожское озеро прибывали грузы по Дороге жизни. Ленинградцы, прибывающие в Осиновец для эвакуации, знали, что враги не будут стрелять по прибрежному небоскребу, поэтому во время обстрелов прятались за его толстыми кирпичными стенами.
Обязательно стоит взять экскурсию на катере по маякам Кронштадта. Обычно на ней можно увидеть Нижний и Верхний Николаевские маяки, Створные маяки Санкт-Петербургского Морского канала, Задний Кронштадский створный маяк, а также знаменитый «Деревянный маяк» на пристани, который на самом деле является называется Задним створным знаком Большого Кронштадского рейда.
Кроме того, проект «Остров фортов» музеефицирует Нижний Николаевский маяк на Кроншлоте. В будущем, возможно, команда нового музея откроет в старинном маяке тематическую экспозицию. После экскурсии можно заглянуть в единственный в России Музей маячной службы на форту «Константин» или в его филиал на берегу — в музей «Дом маяков» в Кронштадте.
Шепелевский маяк
Шепелевский маяк расположен на одноименном мысу между фортом Красная горка и Сосновым Бором. Нынешняя маячная башня сооружена в 1910 году, светооптический аппарат фирмы Barbier был привезен из Франции. От маяка начиналась Малая Дорога жизни. По льду Финского залива от навигационного сооружения была проложена трасса к островам Сескар и Мощный для переброски оружия, техники, людей и продуктов, что сыграло немалую роль в обороноспособности Ленинграда. Кроме того, на Шепелевском маяке испытывали элементы отечественной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.
Четвертый по высоте (и первый в России!) маяк в мире расположен в Петербурге. Утилитарный по своему внешнему виду Задний створный маяк Санкт-Петербургского морского канала-Встречный начал работать в 1986 году и до сих пор помогает судам проходить по морскому каналу в Большой порт Санкт-Петербург. Окрашенную в красные и белые горизонтальные полосы башню маяка можно увидеть, прогуливаясь по живописным пустошам Канонерского острова.
Фото: Андрей Стрельников
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