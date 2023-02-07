5 маяков и навигационных знаков Северо-Запада, которые выглядят как произведения искусства

Маяк Большой Тютерс

Построен в 1904 году в неоготическом стиле. В период с 1920 по 1940 год, когда остров принадлежал Финляндии, маяк перекрасили, упростили и назвали Суур Тютерсаари. Сейчас он снова принадлежит России и обслуживается экипажем из двух человек, которые и составляют все население острова (если не считать кота, коз, кур и собаки!).

Большой Тютерс долгое время называли «Островом смерти». Дело в том, что в 1944 году немецкие войска, отступая с острова, заминировали эту территорию. Много лет спустя здесь продолжали взрываться старые снаряды. Проводили разминирование в несколько этапов. Минобороны России совместно с Русским географическим обществом в 2015 году вывезло с острова большое количество исторических артефактов того времени, а военные саперы обезвредили множество взрывоопасных предметов, но на острове до сих пор можно найти зловещие «сюрпризы» времен войны.