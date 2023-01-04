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Наука и образование

В Петербурге откроется выставка космических фотографий

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Экспозиция «Ближний космос» заработает 6 января в Музее маячной службы, расположенном на форту «Константин» в Кронштадте. Снимки сделаны фотографом Андреем Стрельниковым в инфракрасном диапазоне во время экспедиций и полевых выездов, организованных Русским географическим обществом.

Фото: предоставлено для sobaka.ru
Фото: предоставлено для sobaka.ru
Фото: предоставлено для sobaka.ru

Современная технология цифровой фотосъемки в инфракрасном диапазоне позволила автору передать настоящую космическую атмосферу маячных городков, а затерянные на морских просторах маяки и навигационные знаки выглядят на снимках, будто совершившие посадку инопланетные корабли или исследовательские космические зонды.

Идея создания возникла случайно, признается автор Андрей Стрельников. Практикуя инфракрасную фотографию как художественный метод, автор снимков взял специальную фотокамеру в одну из экспедиций, и, оказавшись на банке Вигрунд в Финском заливе, сделал несколько снимков. Изображение ажурного навигационного знака на лишенном растительности крошечном островке, состоящем сплошь из валунов, фигурка исследователя в экспедиционной одежде и спасательном жилете - «скафандре».

Выставка продлится до 24 февраля. Стоимость взрослого билета 400 рублей, льготный — 300, дети до 7 лет бесплатно. Подробнее ознакомится можно здесь.

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