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Искусство

Премия имени Сергея Курехина открыла прием заявок за 2022 год. Кто может принять участие в конкурсе?

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Традиционно она вручается художникам, кураторам, музыкантам, писателям, арт-критикам и журналистам.

Архивы пресс-служб

Международная премия в области современного искусства имени Сергея Курехина была учреждена в 2009 году и с тех пор проводится в Петербурге ежегодно. По словам организаторов, задача премии — «выявление и поддержка талантов, повышение статуса отечественного искусства и его интеграция в международную культурную среду».

«В основе лежат принципы «Поп-Механики»: эксперимент, поиск новых форм взаимодействия искусств (смешение различных стилей, жанров и направлений, карнавализация, синтез традиций и инноваций), ориентация на перформанс, импровизацию и непредсказуемость творческого результата. Премия поддерживает появление новых мультимедийных жанров в области современного искусства, современной музыки и сценических искусств», — отмечают в оргкомитете премии.

В 2023 году подать заявку на участие можно до 17 марта включительно в следующих номинациях:

  • Гран-при «Поп-Механика» — перформанс или синтетический проект с возможным участием живой музыкальной составляющей;
  • «Лучший кураторский проект»;
  • «Лучшее произведение визуального искусства»;
  • «Лучший медиа-объект»;
  • «Искусство в общественном пространстве»;
  • «Лучший текст о современном искусстве»;
  • «Science art проект»;
  • Музыкальная номинация «SKIF» — экспериментальный музыкальный проект.

Подать заявку можно до 17 марта 2023 года включительно. К участию приглашаются как российские, так и международные авторы, произведения и проекты которых были реализованы в 2022 году.

Напомним, лауреаты Премии современного искусства имени Сергея Курехина за 2021 год были названы в середине декабря. В лонг-лист премии по итогам 2021 года была отобрала 71 работа. Лауреатам стали 11 художников, музыкантов, режиссеров и перформеров — полный список победителей мы публиковали здесь.

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