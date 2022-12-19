«Место страха» и «Криптотишина»: названы лауреаты Премии Сергея Курехина за 2021 год

В лонг-лист премии по итогам 2021 года была отобрала 71 работа. Лауреатам стали 11 художников, музыкантов, режиссеров и перформеров.
Группа «Куда бегут собаки» (Россия), «Керосиновые хроники. Гриб» — лауреат в категории «Science Art проект»
Лучшее произведение визуального искусства:
- Мария Грабарева «Застольная»;
- Наталия Спечинская «PSYCOMICS».
Лучший кураторский проект:
- Артем и Алина Киселевы, Лев Шушаричев «Место страха».
Лучший медиа-объект:
- Дмитрий Курляндский «Криптотишина».
Искусство в общественном пространстве:
- Павел Игнатьев «1921. 100 лет Кронштадтского восстания. Исход».
Science Art проект:
- Арт-группа «Куда бегут собаки» (Наталия Грехова, Алексей Корзухин, Ольга Иноземцева, Владислав Булатов) «Керосиновые хроники. Гриб».
Лучший текст о современном искусстве:
- Юлия Лидерман, Валерий Золотухин (коллектив авторов) «Theatrum Mundi. Подвижный лексикон».
Особый приз:
- Художественный коллектив: художница Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратор проекта Наиля Аллахвердиева, «Рабочий поселок. Детали».
Почетный приз:
- Полина Кардымон — «[сыра земля] Коромысли. Глава 2».
Почетная музыкальная номинация «SKIF»:
- Илья Оленев, Андрей Карасев — «РАДИО ЯЙЦО».
Гран-при «Поп-механика»:
- Элина Петрова, Филипп Виноградов, Анна Поспелова «Лекция-перформанс «РыСи».
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