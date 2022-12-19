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Искусство

«Место страха» и «Криптотишина»: названы лауреаты Премии Сергея Курехина за 2021 год

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В лонг-лист премии по итогам 2021 года была отобрала 71 работа. Лауреатам стали 11 художников, музыкантов, режиссеров и перформеров.

Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина

Группа «Куда бегут собаки» (Россия), «Керосиновые хроники. Гриб» — лауреат в категории «Science Art проект»

Лучшее произведение визуального искусства:

  • Мария Грабарева «Застольная»;
  • Наталия Спечинская «PSYCOMICS».

Лучший кураторский проект:

  • Артем и Алина Киселевы, Лев Шушаричев «Место страха».

Лучший медиа-объект:

  • Дмитрий Курляндский «Криптотишина».

Искусство в общественном пространстве:

  • Павел Игнатьев «1921. 100 лет Кронштадтского восстания. Исход».

Science Art проект:

  • Арт-группа «Куда бегут собаки» (Наталия Грехова, Алексей Корзухин, Ольга Иноземцева, Владислав Булатов) «Керосиновые хроники. Гриб».

Лучший текст о современном искусстве:

  • Юлия Лидерман, Валерий Золотухин (коллектив авторов) «Theatrum Mundi. Подвижный лексикон».

Особый приз:

  • Художественный коллектив: художница Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратор проекта Наиля Аллахвердиева, «Рабочий поселок. Детали».

Почетный приз:

  • Полина Кардымон — «[сыра земля] Коромысли. Глава 2».

Почетная музыкальная номинация «SKIF»:

  • Илья Оленев, Андрей Карасев — «РАДИО ЯЙЦО».

Гран-при «Поп-механика»:

  • Элина Петрова, Филипп Виноградов, Анна Поспелова «Лекция-перформанс «РыСи».
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
Изображение предоставлено Центром современного искусства имени Сергея Курехина
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