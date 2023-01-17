Картину Эдварда Мунка выставят на торги

Перед тем, как попасть к Ольсену, картина проделала долгий путь. «Танец на берегу» — один из элементов двенадцатичастного цикла, который важнейший для театрального искусства XX века деятель Макс Рейнхардт в 1906 году заказал у Мунка для оформления одного из своих проектов — «Каммершпиле» или «Камерного театра».

Спустя шесть лет убранство театра обновили, а цикл разделили. «Танец на берегу» приобрел Курт Глейзер, директор Берлинской государственной художественной библиотеки и автор первой немецкоязычной монографии Мунка. С приходом к власти нацистов Глейзер лишился имущества (расстался в том числе и с произведениями искусства), бежал в Швейцарию, а затем в Соединенные Штаты. В 1934 году полотно наконец перешло в руки Томаса Ольсена. Он повесил его в салоне одного из своих лайнеров, курсировавших между Норвегией и Великобританией. В 1939-м Британия объявила войну Германии — и тогда «Танец на берегу», «Крик» и еще около 30 работ Мунка, находившихся в собственности Ольсена, были спрятаны им в сарае на одной из ферм в Норвегии, где и пробыли всю войну.



После возвращения в Норвегию полотно «Больной ребенок» Ольсен подарил лондонской галерее Тейт в качестве благодарности за пристанище в годы войны. После его смерти в права наследования вступили родственники. Вырученные от продажи деньги разделят между Ольсенами и потомками Глейзера. Согласно оценке, холст может уйти с молотка за 15–25 миллионов долларов.

Эрмитаж купил картину Арнольда Беклина «Остров мертвых» за почти 40 млн рублей. Она вдохновила Сергея Рахманинова на написание одноименной симфонической поэмы, а Макса Регера — на создание цикла для оркестра.