Гравюры Рембрандта, детские машинки и императорский фарфор: главные выставки января

Tripura «Love Tomorrow», Masters Digital (16+)

Пространство Masters Digital открыло свой первый проект совместно с галереей Anna Nova. Это персональная выставка «Love Tomorrow» медиахудожницы Tripura (псевдоним Марии Агуреевой). В ее основе —серия видеоработ «Love Diary». Это размышления о смысле и хрупкости любви в эпоху интернета с переписками в мессенджерах и фиксации чувств в бинарных кодах из нулей и единиц.

«Категория завтра как категория будущего означает присущее для любви постоянное ожидание», — рассказывает куратор Masters Digital Анна Заведий. — «Завтра происходит всегда. Это момент абстрактного «не сейчас», которое вот-вот случится. Любовь завтра — это формула надежды на спасение, преображение и новый смысл». Проект подготовлен при поддержке Центра Art & Science Университета ИТМО.

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До 20 января