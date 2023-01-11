Гравюры Рембрандта, детские машинки и императорский фарфор: главные выставки января

В первый месяц года (и второй зимы) стартует не так много выставок — большинство музеев и галерей старались сделать так, чтобы их блокбастеры были доступны на каникулах. Тем не менее мы выбрали несколько экспозиций, которые стоит увидеть в январе: гравюры Рембрандта, советские педальные авто из частной коллекции, сервизы из собраний императоров и многое другое.
Tripura «Love Tomorrow», Masters Digital (16+)
Пространство Masters Digital открыло свой первый проект совместно с галереей Anna Nova. Это персональная выставка «Love Tomorrow» медиахудожницы Tripura (псевдоним Марии Агуреевой). В ее основе —серия видеоработ «Love Diary». Это размышления о смысле и хрупкости любви в эпоху интернета с переписками в мессенджерах и фиксации чувств в бинарных кодах из нулей и единиц.
«Категория завтра как категория будущего означает присущее для любви постоянное ожидание», — рассказывает куратор Masters Digital Анна Заведий. — «Завтра происходит всегда. Это момент абстрактного «не сейчас», которое вот-вот случится. Любовь завтра — это формула надежды на спасение, преображение и новый смысл». Проект подготовлен при поддержке Центра Art & Science Университета ИТМО.
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До 20 января
Коллекция советских педальных автомобилей, Русский музей (6+)
Педальные машинки в раннем СССР чаще всего создавали на заводах тяжелой промышленности: детские модели частично копировали взрослые и должны были в том числе рекламировать отечественный автопром. Позже они стали просто игрушками — без привязки к реальным образцам. Но смотря на эти разноцветные скутеры и космические ракеты на колесах, похожие на лодки, прокатиться на них хочется чуть ли не больше, чем на «взрослых» и настоящих!
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До 22 января, Восточный павильон Михайловского замка
«Маяна Насыбуллова. Памятник памяти», Anna Nova (16+)
В своем новом персональном проекте Маяна Насыбуллова вновь исследует опыт травмы и ее преломления в пространстве человеческой и исторической памяти. Центральным образом тут становятся плакальщицы — символ тотальной скорби и однобокого выражения сложных эмоций. Из них собираются монументальные ансамбли вокруг вечного колодца, наполненного слезами.
Проект в галерее Anna Nova является логическим продолжением показанной этим летом в московском Музее Вадима Сидура двухчастной инсталляции «Everything is terrible», посвященной исследованию феномена катастрофы как повторяющегося процесса, разрушающего глобальную историю цивилизации.
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До 6 февраля, Anna Nova
Антонина Фатхуллина «Бегство в вечность», Abramova Gallery (16+)
Выставка «Бегство в вечность» — это калейдоскоп способов сопротивления реальности и ее неизбежности, состоящий из мифов, легенд, сказок, литературы, музыки и искусства. Здесь представлены не только скульптуры, но и живопись — новый медиум для Фатхуллиной.
«Непроницаемое в своей красоте и стати средневековое и ренессансное искусство становится тем самым safe space, далеким и безопасным. Антонина Фатхуллина точно оголяет его рациональность и размеренность, превращая символическую глубину иконографии в понятную метафору и послание: бегство в вечность, почти с разбега — современная стратегия на выживание», — говорят в Abramova Gallery.
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До 24 февраля, Abramova Gallery
Рембрандт Х, "Се человек"
«Rembrandt. Magnum opus», Музей-квартира Исаака Бродского (12+)
На выставке в Музее-квартире Исаака Бродского показывают работы нидерландского живописца из собрания Музея Академии художеств и офорты, созданные в XVII — XIX веках на основе его картин и графики. Это гравюры «Старая нищенка с тыквенной бутылкой» (1630 год), «Се человек» (1636 год), «Мужчина, рисующий слепок» (ок. 1641 года), «Портрет Йоханнеса Эйтенбогарта» (1635 год), «Нищие» (1648 год). А еще — копии с рембрандтовских оригиналов, выполненные студентами Академии художеств. Также тут проводят мастер-классы по печатной графике. Ближайший — 15 января.
Проект «Rembrandt. Magnum opus» открыл цикл, посвященный любимым мастерам Исаака Бродского. Художник даже носил бархатную шапку, похожую на берет, подражая образу на автопортретах Рембрандта.
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До 28 февраля, Музей-квартира Исаака Бродского
«Ближний космос», Музей маячной службы (0+)
На выставке в кронштадтском форте «Константин» — именно там располагается Музей маячной службы — космос более чем ближний. Фотограф Андрей Стрельников снимал в инфракрасном свете маяки. В результате такого способа их фиксации они похожи на инопланетные корабли, бороздящие просторы Вселенной, и космические зонды. Большинство маяков сфотографированы в Ленобласти.
С 6 января по 24 февраля, Музей маячной службы
«Евгений Гороховский. Между светом и тенью», Эрарта (12+)
Евгений Гороховский — сын Эдуарда Гороховского, одно из классиков московского концептуализма. Поэтому с детства художник общался с Ильей Кабаковым, Виктором Пивоваровым, Эриком Булатовым и Олегом Васильевьем. Что и сформировало его стиль — наряду с увлечением философией и эзотерикой. Гороховский-младший — один из основоположников отечественного фотореализма, делающий акцент на метафизическое и символическое в пространстве геометрических фигур при, казалось бы, «отображении действительности».
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С 11 января по 9 апреля, Эрарта
Тарелки из Банкетного сервиза «Листья капусты». Императорский фарфоровый завод 1900-е: дополнения к основному составу 1847-1853
©Государственный Эрмитаж, 2023
«Предметы сервизов Российских императоров XVIII – начала XX века. Дар Михаила Юрьевича Карисалова», Эрмитаж (6+)
Всего месяц в Гербовом зале Зимнего дворца будут показывать фарфор из сервизов, принадлежавших российским императрицам и императорам. (Всего более 136 предметов!) Это, например, тарелка, созданная на Мейсенской фактуре, которую в 1745 году Елизавете Петровне подарил король польский Август III по случаю свадьбы Петра III и Екатерины II. Или также тарелка, но и из Яхтинского сервиза. По легенде его создали во время путешествия Екатерины II в Крым в 1787 году. А еще — предметы из Вседневного сервиза, который был в обиходе у царской семьи с 1780-х по 1830-е. Куратор выставки — Ирина Багдасарова, хранитель императорского фарфора Отдела истории русской культуры Эрмитажа.
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С 13 января по 12 февраля, Гербовый зал
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