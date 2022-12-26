Masters Digital и Anna Nova открывают первый совместный проект — персональную выставку медиахудожницы Tripura «Love Tomorrow»

Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, в своих работах в рамках серии «Love Diary» медиахудожница Мария Агуреева, выставляющаяся под псевдонимом Tripura, обращается к телесному образу бьющегося сердца, которое перегоняет через себя дигитальную кровь цифровых следов человечества — любовную переписку в мессенджерах, записанные слова в заметках, скрины сообщений.

Экспозиция «Love Tomorrow» также включает одноименную NFT-работу, созданную специально для совместного проекта галереи Anna Nova и платформы цифрового искусства Masters Digital. В ней художница продолжает свое авторское исследование телесности, сталкивая природные и антропоморфные части тела. «Обращаясь к противоречивым образам, следам и отпечаткам, ощущениям и аффектам, работы Tripura утверждают метафорический потенциал химерической материальности будущего», — говорят кураторы.

«Категория завтра как категория будущего означает присущее для любви постоянное ожидание. Завтра происходит всегда. Это момент абстрактного «не сейчас», которое вот-вот случится. Любовь завтра — это формула надежды на спасение, преображение и новый смысл», — отмечает куратор Masters Digital Анна Заведий.