18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Masters Digital и Anna Nova открывают первый совместный проект — персональную выставку медиахудожницы Tripura «Love Tomorrow»

Поделиться:

В основе проекта лежит серия видеоработ «Love Diary» — многослойное размышление о смысле и хрупкости любви в эпоху интернета.

"Every cell of my body remembers you", 2022

"When I’m with you I feel blessed", 2022

"I know something about eternity and the cosmos of your heart", 2022

Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, в своих работах в рамках серии «Love Diary» медиахудожница Мария Агуреева, выставляющаяся под псевдонимом Tripura, обращается к телесному образу бьющегося сердца, которое перегоняет через себя дигитальную кровь цифровых следов человечества — любовную переписку в мессенджерах, записанные слова в заметках, скрины сообщений.

Экспозиция «Love Tomorrow» также включает одноименную NFT-работу, созданную специально для совместного проекта галереи Anna Nova и платформы цифрового искусства Masters Digital. В ней художница продолжает свое авторское исследование телесности, сталкивая природные и антропоморфные части тела. «Обращаясь к противоречивым образам, следам и отпечаткам, ощущениям и аффектам, работы Tripura утверждают метафорический потенциал химерической материальности будущего», — говорят кураторы.

«Категория завтра как категория будущего означает присущее для любви постоянное ожидание. Завтра происходит всегда. Это момент абстрактного «не сейчас», которое вот-вот случится. Любовь завтра — это формула надежды на спасение, преображение и новый смысл», — отмечает куратор Masters Digital Анна Заведий.

"An echo of you lives inside of me", 2022

Выставка «Love Tomorrow» медиахудожницы Tripura будет открыта с 27 декабря 2022 года по 20 января 2023-го в пространстве на Барочной улице, 6, вход с Большой Зеленина. Посещение выставки свободное.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: