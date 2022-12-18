«Мир камерных образов, проникновенно раскрывающих мотив домашнего очага, представлен работами авторов, мало известных широкому зрителю. Живописная часть выставки дополнена скульптурой, произведениями декоративно-прикладного и народного искусства, литографиями и фотоработами. […] Представленные работы раскроют особенности живописной трактовки жанровых сцен у художников эпохи расцвета сентиментализма и романтизма, представителей критического реализма и мастеров советского искусства», — отметили в Русском музее.

Выставка «Дом и семья. Картины мирной жизни» будет открыта до 6 марта 2023 года в Корпусе Бенуа.

Напомним, первая часть проекта «Художники о войне и мире» — выставка «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI-XX веков» — состояла из 20 тематических разделов, иллюстрирующих важные вези в истории России, связанные с испытаниями войной. В экспозицию вошли работы Виктора Васнецова, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Василия Верещагина, Александра Дейнеки, Казимира Малевича и других художников.

6+