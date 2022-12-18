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Искусство

Картины из мирной жизни покажут на выставке «Дом и семья» в Русском музее

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Это вторая часть своеобразного диптиха — выставочного проекта под общим названием «Художники о войне и мире».

Государственный Русский музей

Сорока Г.В., "Кабинет в Островках". 1844. Холст, масло

Государственный Русский музей

Малявин Ф.А., "Крестьянская девушка за вышиванием". 1893. Холст, масло

Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, экспозиция выставки «Дом и семья. Картины мирной жизни», которая открылась в Корпусе Бенуа, охватывает значительный период русского искусства с XVIII по XX век и построена тематическому принципу. «В кругу семьи», «Дети в доме», «Домашний очаг», «Застолье», «В тишине и покое», «Натюрморты» — эти разделы позволят максимально полно рассказать о быте и различных аспектах мирной жизни представителей прошлых столетий. Несмотря на разделение по темам, при создании экспозиции кураторы также учитывали хронологию создания произведений, культурно-исторические, а также стилевые особенности каждой эпохи.

Государственный Русский музей

Крамской И.Н., "В комнате". 1862. Холст, масло

Государственный Русский музей

Клодт М.П., "Швея". 1875. Холст, масло

Экспозиция насчитывает около 100 работ из собрания Русского музея, определяющие содержание понятий «дом» и «семья». В выставочном пространстве можно будет увидеть редко экспонирующиеся произведения Ивана Крамского, Владимира Маковского, Иллариона Прянишникова, Кирилла Лемоха, Василия Максимова, Алексея Корзухина, Бориса Кустодиева, Юрия Кугача и других.

Государственный Русский музей

Лемох К.В., "Новое знакомство". 1885. Холст, масло

«Мир камерных образов, проникновенно раскрывающих мотив домашнего очага, представлен работами авторов, мало известных широкому зрителю. Живописная часть выставки дополнена скульптурой, произведениями декоративно-прикладного и народного искусства, литографиями и фотоработами. […] Представленные работы раскроют особенности живописной трактовки жанровых сцен у художников эпохи расцвета сентиментализма и романтизма, представителей критического реализма и мастеров советского искусства», — отметили в Русском музее.

Выставка «Дом и семья. Картины мирной жизни» будет открыта до 6 марта 2023 года в Корпусе Бенуа.

Напомним, первая часть проекта «Художники о войне и мире» — выставка «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI-XX веков» — состояла из 20 тематических разделов, иллюстрирующих важные вези в истории России, связанные с испытаниями войной. В экспозицию вошли работы Виктора Васнецова, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Василия Верещагина, Александра Дейнеки, Казимира Малевича и других художников.

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