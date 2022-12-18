Это вторая часть своеобразного диптиха — выставочного проекта под общим названием «Художники о войне и мире».
Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, экспозиция выставки «Дом и семья. Картины мирной жизни», которая открылась в Корпусе Бенуа, охватывает значительный период русского искусства с XVIII по XX век и построена тематическому принципу. «В кругу семьи», «Дети в доме», «Домашний очаг», «Застолье», «В тишине и покое», «Натюрморты» — эти разделы позволят максимально полно рассказать о быте и различных аспектах мирной жизни представителей прошлых столетий. Несмотря на разделение по темам, при создании экспозиции кураторы также учитывали хронологию создания произведений, культурно-исторические, а также стилевые особенности каждой эпохи.
Экспозиция насчитывает около 100 работ из собрания Русского музея, определяющие содержание понятий «дом» и «семья». В выставочном пространстве можно будет увидеть редко экспонирующиеся произведения Ивана Крамского, Владимира Маковского, Иллариона Прянишникова, Кирилла Лемоха, Василия Максимова, Алексея Корзухина, Бориса Кустодиева, Юрия Кугача и других.
Лемох К.В., "Новое знакомство". 1885. Холст, масло
«Мир камерных образов, проникновенно раскрывающих мотив домашнего очага, представлен работами авторов, мало известных широкому зрителю. Живописная часть выставки дополнена скульптурой, произведениями декоративно-прикладного и народного искусства, литографиями и фотоработами. […] Представленные работы раскроют особенности живописной трактовки жанровых сцен у художников эпохи расцвета сентиментализма и романтизма, представителей критического реализма и мастеров советского искусства», — отметили в Русском музее.
Выставка «Дом и семья. Картины мирной жизни» будет открыта до 6 марта 2023 года в Корпусе Бенуа.
Напомним, первая часть проекта «Художники о войне и мире» — выставка «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI-XX веков» — состояла из 20 тематических разделов, иллюстрирующих важные вези в истории России, связанные с испытаниями войной. В экспозицию вошли работы Виктора Васнецова, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Василия Верещагина, Александра Дейнеки, Казимира Малевича и других художников.
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