Какие зимние забавы были популярны в царское время? Открылся театрально-выставочный проект музея истории Петербурга

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

О том, какой была зима в Петербурге и какой ее изображали художники:

Зима в Петербурге проходила нескучно, и петербуржцы умели использовать ее прелести со вкусом и размахом. Как только снежный покров становился достаточно плотным, на улицах Петербурга появлялись двуколки, коляски на полозьях, и, конеч­но же, легендарная русская тройка. По Невскому проносились сани с дамами в роскошных шубах в сопровождении кавалеров. На выставке можно увидеть городские пейзажи XIX века, запечатлевшие зимние улицы Петербурга, извозчиков, катание на санях, в том числе акварели В. С. Садовникова «Проезд императора Николая I по Дворцовой площади» (1843) и «Невский проспект у Аничкова дворца».

С наступлением сумерек на улицах Петербурга появлялись сверкающие санные поезда с разноцветными фонариками. Знатная публика спешила в театры и на балы. О светских увеселениях северной столицы в период зимних праздников на выставке расскажут подлинные предметы конца XIX — начала XX вв.: бальное платье, зимнее пальто и муфта, веера и дамские сумочки, атласные записные книжки, декоративные цветы и картинки из модных журналов.

Как только на Неве вставал лед, она превращалась в главный проспект города. На месте Дворцового моста устанавливались так называемые ледяные горы. Их высота была около 25 метров — скат с такой горы порой достигал сотни метров. Скатиться можно было на санках, коньках, а порой и обычной доске. Под горами кипела праздничная жизнь – устраивались балаганы, запускались фейерверки, продавались угощения. Горы, как правило, сооружали уже в начале декабря, открыты они были по воскресеньям, а на святочной и масленой неделях — ежедневно. Посетители выставки увидят изображения XVIII-XIX веков, запечатлевшие ледяные горы и балаганы на Неве у Смольного монастыря, на Английской набережной и на Адмиралтейской площади.

Лед на Неве был настолько крепким, что перед стрелкой Васильевского острова создавали ипподром, где проходили гонки на тройках. Поперёк реки сооружалось беговое поле со сколоченной из досок дорожкой, которая образовывала вытянутый эллипс. Вокруг неё строились трибуны для зрителей, которые обычно заполнялись привилегированными лицами и членами их семей. Лошади, запряжённые в сани, должны были бежать только рысью, если рысак более шести раз сбивался на галоп, он выбывал из состязания. Победителей же ждали богатые призы. На выставке представлена литография А. Н. Авнатамова и Н. К. Брезе по рисунку И. И. Шарлеманя «Бег на императорский приз рысистых лошадей на реке Неве в С. Петербурге в сторону Зимнего дворца» (1859).