Активистки движения против косметики облили кремом копию работы Бэнкси на выставке в Петербурге. Что им грозит?

По словам организаторов, «в интересах» девушек было «все это мирно решить», поэтому они пошли навстречу и согласились возместить ущерб — в противном случае им грозила бы «либо административная статья, либо уголовная».
Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на одну из организаторов выставки «Найти Бэнкси» Милу Кюри, разбирательства с девушками проводили в служебном помещении, чтобы «не решать все эти вопросы в присутствии посетителей». «Разговор был таков, что мы либо сейчас решаем все мирным путем, они возмещают нам убытки, которые мы несем за реставрацию картины, либо вызываем правоохранительные органы, полицию, и это уже либо административная статья, либо уголовная по факту вандализма», — заявила организатор.
По словам Кюри, «в интересах» девушек было «все это мирно решить», поэтому активистки пошли навстречу и согласились возместить ущерб. «У них не оставалось выбора. Им все равно придется возмещать ущерб и непонятно, что из этого будет. Во-первых, непонятно, какой штраф будет больше, а во-вторых, клеймо на всю жизнь», — резюмировала она.
Сумма нанесенного экспонату ущерба в настоящий момент устанавливается — для этого необходимо снять и осмотреть работу, которая выставлялась без защитного стекла: крем попал и на раму, и на полотно. О том, как закон регулирует урон, нанесенный не оригиналу, а копии произведения, «Газета.ru» не сообщает. Сама Кюри отмечает, что экспонат, возможно, требует восстановления: «Надо ее очищать, смотреть, возможно ли ее отреставрировать, соответственно, тогда будет понятен масштаб убытков, пока ничего не могу сказать. Если отреставрируем, тогда получится какие-то цифры назвать».
Соорганизатор выставки «Найти Бэнкси» в «Севкабель Порту»:
Напрямую [девушки] не извинялись, не было такого, что они вину чувствовали за содеянное. У них была своя позиция конкретная, они провозглашают «стоп косметике», увидели в этой картине что-то такое, хотя картина с их мировоззрением схожа. Поэтому не совсем понятно, почему именно этот образ они выбрали и именно ее они облили. Я от них извинений не жду, я жду только, чтобы картина пришла в нормальный вид. От извинений легче не станет, а картину восстановить бы хотелось. Извинения вряд ли что-то дадут. Хотелось бы, конечно, чтобы люди понимали, что нельзя портить картины, чужую собственность в принципе. Это такие прописные истины, которые с молоком матери должны прививаться.
Напомним, выставка «максимально приближенных к оригиналу копий» работ самого таинственного уличного художника Бэнкси открылась в «Севкабель Порту» в конце ноября. В числе экспонатов — с граффити, картины и скульптуры, концептуальные инсталляции и оригинальные фотозоны, созданные по мотивам работ художника. Решение выставить копии организаторы объяснили так: «Поскольку большая часть его оригинальных работ уничтожена (закрашена) или же украшает улицы городов по всему миру, представленные на выставке в Петербурге экспонаты являются копиями произведений художника, изменившего массовое представление об уличном искусстве».
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