Активистки движения против косметики облили кремом копию работы Бэнкси на выставке в Петербурге. Что им грозит?

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на одну из организаторов выставки «Найти Бэнкси» Милу Кюри, разбирательства с девушками проводили в служебном помещении, чтобы «не решать все эти вопросы в присутствии посетителей». «Разговор был таков, что мы либо сейчас решаем все мирным путем, они возмещают нам убытки, которые мы несем за реставрацию картины, либо вызываем правоохранительные органы, полицию, и это уже либо административная статья, либо уголовная по факту вандализма», — заявила организатор.

По словам Кюри, «в интересах» девушек было «все это мирно решить», поэтому активистки пошли навстречу и согласились возместить ущерб. «У них не оставалось выбора. Им все равно придется возмещать ущерб и непонятно, что из этого будет. Во-первых, непонятно, какой штраф будет больше, а во-вторых, клеймо на всю жизнь», — резюмировала она.

Сумма нанесенного экспонату ущерба в настоящий момент устанавливается — для этого необходимо снять и осмотреть работу, которая выставлялась без защитного стекла: крем попал и на раму, и на полотно. О том, как закон регулирует урон, нанесенный не оригиналу, а копии произведения, «Газета.ru» не сообщает. Сама Кюри отмечает, что экспонат, возможно, требует восстановления: «Надо ее очищать, смотреть, возможно ли ее отреставрировать, соответственно, тогда будет понятен масштаб убытков, пока ничего не могу сказать. Если отреставрируем, тогда получится какие-то цифры назвать».