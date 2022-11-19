В «Севкабель Порту» откроется инсталляция с более сотней работ Бэнкси

В «Севкабель Порту» на площади 2 000 квадратных метров разместятся стены с граффити, картины и скульптуры, концептуальные инсталляции и оригинальные фотозоны, созданные по мотивам творчества знаменитого уличного художника. Об этом сообщает ТАСС. «25 ноября в Санкт-Петербурге открывается выставка «Найти Бэнкси» – тотальная инсталляция по мотивам творчества одного из самых известных и самых неуловимых стрит-арт художников в мире. Поскольку большая часть его оригинальных работ уничтожена (закрашена) или же украшает улицы городов по всему миру, представленные на выставке в Петербурге экспонаты являются копиями произведений художника, изменившего массовое представление об уличном искусстве», – рассказали организаторы.

Инсталляцию поделят на несколько тематических зон: общество потребления, социальное неравенство, эпоха контроля, защита окружающей среды, будущее для потомков. «Так, например, на глазах посетителей выставки знаменитая «Девочка с шаром» превратится в «Любовь в мусорном баке». Событие, потрясшее весь арт-рынок, и сегодня остается самой громкой выходкой, которую удалось провернуть художнику с собственной работой. Как известно, в октябре 2018 года «Девочка с шаром» была продана на аукционе Sotheby's за $1,36 млн, но сразу же после удара молотка попала под спрятанные художником в раме ножи, которые разрезали рисунок на тонкие полоски. При этом неразрезанной осталась верхняя часть картины. Покупательница не стала отменять сделку, но изменила название рисунка, и он превратился в «Любовь в мусорном баке», – рассказали создатели.

Еще гости смогут попасть в депрессивный парк развлечений – анти-Диснейлэнд, который Бэнкси когда-то создал со своим друзьями в английском городе Уэстон-сьюпер-Мэр. В финале посетителей ждет магазин сувениров, который напомнит о фильме Бэнкси «Выход через сувенирную лавку» об уличных художниках. На выставке будут работать экскурсоводы, а также будет доступен аудиогид, записанный с участием актеров русского дубляжа, – он будет сопровождать по всей экспозиции.

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