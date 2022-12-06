Спектакль о Петрикирхе и экскурсия по искусству нонконформизма: MYTH Gallery запускает программу подростковых медиаций

Первое событие в рамках программы подростковых медиаций, рассчитанной на петербуржцев в возрасте от 13 до 17 лет, — спектакль-экскурсия о Петрикирхе на Невском проспекте, который пройдет 10 декабря. В рамках встречи расскажут об истории места, которое в разное время было превращено в склад и бассейн, а также попробуют разобраться в вопросах памяти, сохранения наследия и религиозных гонений.

18 декабря проведут экскурсию по Музею нонконформистского искусства, которая поможет глубже первый зал выставки «Исключение», посвященный проблемам взаимодействия общества и индивида. В рамках события участникам расскажут об истории арт-центра и проведут по двум выставкам, после чего с ними обсудят, что такое норма и традиция, как выражать бунт в творчестве и насколько страшен некрореализм.

Заключительным событием программы станет медиация по выставке «Исключение», которая пройдет 25 декабря. Вместе с медиатором участники рассмотрят работы 10 современных художников и обсудят философские вопросы жизни и смерти, индивида и общества, магии и веры. «Участие в медиации поможет сделать шаг в сторону развития своих коммуникативных и когнитивных навыков и поможет сформулировать личные суждения о таких сложных вопросах», — говорят в MYTH Gallery.

Напомним, групповая выставка «Исключение» о культуре отмены и ее предыстории открылась в MYTH Gallery 28 октября. Живопись, инсталляция, объекты, видео и саунд-арт, собранные под кураторством петербургского художника Владимира Кустова, выстраивают пространство размышления о символе смерти, о транскоммуникации и небезопасной территории между жизнью и смертью.