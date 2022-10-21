В рамках выставки в каждый из залов галереи встроены работы художников-соратников MYTH Gallery и приглашенных авторов. Живопись, инсталляция, объекты, видео и саунд-арт выстраивают пространство размышления о символе смерти, о транскоммуникации и о небезопасной территории между жизнью и смертью. Участники проекта — Анна Афонина, Людмила Баронина, Лиза Бобкова, Зои ДеВитт, Катя Исаева, Владимир Кустов, Сергей Тихонов, Егор Федоричев, Тимофей Шульц и Наталья Петрикова.

Групповая выставка «Исключение» будет открыта в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61 с 28 октября 2022 года по 13 января 2023-го.

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