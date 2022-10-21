Живопись, инсталляция, объекты, видео и саунд-арт, собранные под кураторством петербургского художника Владимира Кустова, выстраивают пространство размышления о символе смерти, о транскоммуникации и небезопасной территории между жизнью и смертью.
Как рассказали «Собака.ru» в MYTH Gallery, проект «Исключение» разворачивается вокруг размышлений о современной «культуре отмены» и ее предыстории. Как один из участников движения «некрореализм», возникшего в 1980-е, Владимир Кустов предлагает сосредоточить внимание не на репутационных скандалах, а на менее очевидных аспектах современной культуры: «маргинализации» одних типов знания и превращении в догму других, на «удалении» настоящей смерти из повседневного опыта человека.
В рамках выставки в каждый из залов галереи встроены работы художников-соратников MYTH Gallery и приглашенных авторов. Живопись, инсталляция, объекты, видео и саунд-арт выстраивают пространство размышления о символе смерти, о транскоммуникации и о небезопасной территории между жизнью и смертью. Участники проекта — Анна Афонина, Людмила Баронина, Лиза Бобкова, Зои ДеВитт, Катя Исаева, Владимир Кустов, Сергей Тихонов, Егор Федоричев, Тимофей Шульц и Наталья Петрикова.
Групповая выставка «Исключение» будет открыта в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61 с 28 октября 2022 года по 13 января 2023-го.
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