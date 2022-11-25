Лера Лернер, Иван Вербер и alesha осмысляют «странную и кривую» идентичность через обращение к дадаизму. Это новая выставка проекта Interval

Кураторский проект искусствоведа Ильи Крончева-Иванова посвящен способам сопротивления реальности с помощью «самоостранения».
Обращаясь к опыту искусства дадаизма — авангардистского течения в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино, зародившегося во время Первой мировой войны в Цюрихе — выставочный проект «Я надеваю свои розовые очки, чтобы увидеть мир в черном цвете» предлагает осмыслить бытования «аномальной, странной и кривой» идентичности. Внутри экспозиции становятся определяющими и конституирующими постоянные процессы монтажа и демонтажа, коллажа и деколлажа, идентификации и дезидентификации, а также множественного присутствия своего и другого «Я».
В проекте куратора, искусствоведа и научного сотрудника галереи современного искусства Anna Nova Ильи Крончева-Иванова, ранее работавшего на выставкой «Как поймать мотылька?» в Музее Набокова, участвуют художники Грета Димарис, Лера Лернер, Виктор Тимофеев, alesha, Юра Козлов, Вероника Вепрева, Иван Вербер, Юлия Белова и Маяна Насыбуллова.
Из кураторского текста к выставке «Я надеваю свои розовые очки, чтобы увидеть мир в черном цвете»:
Дада означало все и ничто одновременно. Парадоксальная, негативная идентификация, абсурдность и кажущаяся нелепостью заумь позволила дадаистам не просто вписать свою художественную практику в систему «против всех», а именно совершить выход за пределы какой-либо нормативности. Этот выход отчетливо подметил поэт и художник Тристан Тцара в первом манифесте дада: «Я пишу этот манифест, чтобы показать, что противоположные действия можно производить одновременно, на одном дыхании, хотя я против любого действия; что же касается постоянных противоречий и отстаивания позиций, то я ни за, ни против и не даю никаких пояснений, потому что мне ненавистен здравый смысл».
Понятно, отчего Тцара и другие дадаисты ненавидели «здравый смысл». Он, словно паутина, с самого детства окутывает нас. Посредником становятся различные институции: школы, больницы, университеты и т.д. В глазах дадаистов именно благодаря «норме» и «здравому смыслу» европейская культура встретилась с хаосом и катастрофой в лице Первой мировой войны, беспощадной живодерни. Тогда буржуазия делала вид, что ничего не происходит, цепляясь за европейское величие, в том числе, культуры и искусства. Как писал Тцара, дадаизм «не признает никаких теорий. Хватит академий, кубизма и футуризма. Это лаборатории для нормальных людей». Что он имел в виду под «нормальными людьми»? Означало ли это, что дадаисты в этом аспекте становились ненормальными и странными?
Проект развития современного искусства и поддержки молодых художников Interval — ежегодный цикл мероприятий, выявляющих и представляющих широкой общественности новые имена в искусстве. Взаимодействуя со всеми участниками арт-процесса, он осуществляет выставочную, исследовательскую и просветительскую деятельность. Как говорят авторы проекта, его уникальность состоит в «синергии представителей институций в сфере культуры, исполнительных органов государственной власти, научного сообщества, музеев, выставочных площадок и коммерческих галерей».
Выставка «Я надеваю свои розовые очки, чтобы увидеть мир в черном цвете» проходит до 3 декабря включительно с пространстве на Лермонтовском проспекте, 43/1.
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