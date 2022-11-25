Лера Лернер, Иван Вербер и alesha осмысляют «странную и кривую» идентичность через обращение к дадаизму. Это новая выставка проекта Interval

Илья Крончев-Иванов

Из кураторского текста к выставке «Я надеваю свои розовые очки, чтобы увидеть мир в черном цвете»:

Дада означало все и ничто одновременно. Парадоксальная, негативная идентификация, абсурдность и кажущаяся нелепостью заумь позволила дадаистам не просто вписать свою художественную практику в систему «против всех», а именно совершить выход за пределы какой-либо нормативности. Этот выход отчетливо подметил поэт и художник Тристан Тцара в первом манифесте дада: «Я пишу этот манифест, чтобы показать, что противоположные действия можно производить одновременно, на одном дыхании, хотя я против любого действия; что же касается постоянных противоречий и отстаивания позиций, то я ни за, ни против и не даю никаких пояснений, потому что мне ненавистен здравый смысл».

Понятно, отчего Тцара и другие дадаисты ненавидели «здравый смысл». Он, словно паутина, с самого детства окутывает нас. Посредником становятся различные институции: школы, больницы, университеты и т.д. В глазах дадаистов именно благодаря «норме» и «здравому смыслу» европейская культура встретилась с хаосом и катастрофой в лице Первой мировой войны, беспощадной живодерни. Тогда буржуазия делала вид, что ничего не происходит, цепляясь за европейское величие, в том числе, культуры и искусства. Как писал Тцара, дадаизм «не признает никаких теорий. Хватит академий, кубизма и футуризма. Это лаборатории для нормальных людей». Что он имел в виду под «нормальными людьми»? Означало ли это, что дадаисты в этом аспекте становились ненормальными и странными?