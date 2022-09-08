Как поймать мотылька? В Музее Набокова открылась выставка-размышление об эскапизме, памяти и миграции

Выставка разместилась в трех залах музея — в малой столовой, недавно открытой «Зеленой Гостиной» и библиотеке, — образуя анфиладу параллельно основной экспозиции. Работы современных художников-участников Леры Лернер, Гали Фадеевой, Марьи Дмитриевой, Алины Кугуш, Жени Музалевского, Дениса Прасолова и Натальи Федоровой носят сайт-специфик характер и интегрируются в музейно-мемориальное пространство, вступая в диалог с наследием Набокова.

Отталкиваясь от одного из неотъемлемых и неожиданных увлечений писателя — ловли, или как он самым называл «ловитва», мотыльков, выставка предлагает художественный взгляд на осмысление процессов физического и духовного перемещения, связанного как с вопросами миграции Набокова, так и с опытом его автобиографических путешествий по чертогам собственной памяти, носящих сновидческий характер. Выставка переосмысляет не только события из жизни писателя, но и феномены, которые человечество переживает сегодня.