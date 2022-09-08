Как поймать мотылька? В Музее Набокова открылась выставка-размышление об эскапизме, памяти и миграции

В Музее Набокова открылась выставка «Как поймать мотылька?». Экспозиция представляет собой поэтическое размышление об эскапизме, памяти и миграции в контексте писательской практики Владимира Набокова.
Выставка разместилась в трех залах музея — в малой столовой, недавно открытой «Зеленой Гостиной» и библиотеке, — образуя анфиладу параллельно основной экспозиции. Работы современных художников-участников Леры Лернер, Гали Фадеевой, Марьи Дмитриевой, Алины Кугуш, Жени Музалевского, Дениса Прасолова и Натальи Федоровой носят сайт-специфик характер и интегрируются в музейно-мемориальное пространство, вступая в диалог с наследием Набокова.
Отталкиваясь от одного из неотъемлемых и неожиданных увлечений писателя — ловли, или как он самым называл «ловитва», мотыльков, выставка предлагает художественный взгляд на осмысление процессов физического и духовного перемещения, связанного как с вопросами миграции Набокова, так и с опытом его автобиографических путешествий по чертогам собственной памяти, носящих сновидческий характер. Выставка переосмысляет не только события из жизни писателя, но и феномены, которые человечество переживает сегодня.
«Предложенный мною вопрос в названии выставки есть ловушка, из которой каждый художник пытается выкарабкаться по-своему, отвечая, скорее, уже на вопрос «как все-таки остаться не пойманным». Самому Набокову удалось это сделать целых четыре раза, несмотря на то, что однажды он сам, будучи усыпленный эфиром, был расправлен и распорот, словно бабочка из его коллекции», — рассказывает куратор выставки, искусствовед и научный сотрудник галереи современного искусства Anna Nova Илья Крончев-Иванов.
Выставка «Как поймать мотылька?» открыта до 26 ноября 2022 года в Музее-квартире Владимира Набокова на Большой Морской улице, 47.
Напомним, ранее Санкт-Петербургский государственный университет запустил виртуальный тур по Музею Владимира Набокова на Большой Морской улице. Теперь в любое время «посетителям» будет доступна его экспозиция — коллекция бабочек писателя (единственная в России!), рабочие карточки, первые издания и другие экспонаты.
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