18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Экоактивисты нанесли ущерб «Сикстинской Мадонне» на 12 тысяч евро

Поделиться:

Сейчас правоохранительные органы Германии проводят обыски в квартирах двух активистов природоохранного движения «Последнее поколение». В конце августа они приклеили себя к картине итальянского живописца Рафаэля Санти в Дрездене.

Allik/shutterstock

По данным экспертов ущерб позолоченной раме оценивается в 5 тысяч евро, еще в 7 тысяч оценили потерю доходов от закрытия галереи. «Государственные художественные собрания Дрездена предъявят причастным лицам гражданский иск о возмещении причиненного ущерба на общую сумму от €10 тысяч до €12 тыс», — цитирует Bild заявление МВД Саксонии.

Напомним, что за последние месяцы случилось уже несколько нападений экоактивистов на картинные галереи по всему миру. Так самым известным случаем стало покушение на картину Ван Гога «Подсолнухи». Позже черной краской облили работу Густава Климта «Смерть и жизнь».

От «Данаи» Рембрандта до «Подсолнухов» Ван Гога: 5 произведений искусства, переживших громкие нападения вандалов

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: