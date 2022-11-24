Экоактивисты нанесли ущерб «Сикстинской Мадонне» на 12 тысяч евро

По данным экспертов ущерб позолоченной раме оценивается в 5 тысяч евро, еще в 7 тысяч оценили потерю доходов от закрытия галереи. «Государственные художественные собрания Дрездена предъявят причастным лицам гражданский иск о возмещении причиненного ущерба на общую сумму от €10 тысяч до €12 тыс», — цитирует Bild заявление МВД Саксонии.

Напомним, что за последние месяцы случилось уже несколько нападений экоактивистов на картинные галереи по всему миру. Так самым известным случаем стало покушение на картину Ван Гога «Подсолнухи». Позже черной краской облили работу Густава Климта «Смерть и жизнь».