«Картина "Любовь в мусорном баке" возвращается на лондонский аукцион Sotheby's — ровно через три года после того, как была создана на этом же самом месте в 2018 году. Сегодня вечером, в рамках вечернего аукциона современного искусства Sotheby's, работа установила новый рекорд для Бэнкси, когда он был продан за 18,6 миллиона фунтов стерлингов после десятиминутной битвы за торги», — сообщается в Instagram аукциона.

«Девочка с воздушным шаром» — созданная Бэнкси в 2006 году авторская копия одноимённого граффити 2002 года, а также перформанс по ее уничтожени во время аукциона. Картина была разрезана встроенным в раму шредером во время аукциона Sotheby's 2018 года — сразу после объявления о ее продаже. В том же году работа была переименована по требованию автора из «Девочка с воздушным шаром» в «Любовь в мусорном баке».

«Прошло почти три года с одного из самых остроумных моментов в искусстве перформанса в этом веке, который вошел в историю аукционов. Было крайне увлекательно следить за путешествием этой теперь легендарной картины и в итоге снова увидеть ее в нашем зале, предложить ее сегодня в той самой комнате, где она была создана художником. Бэнкси не привыкать попадать на первые полосы, и эта глава его истории захватила воображение людей по всему миру — мы можем только догадываться о том, что будет дальше», — добавили в Sotheby’s.