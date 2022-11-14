Открылась первая в мире выставка работ, соавтором которых выступила нейросеть DALL-E

Экспозиция приглашает зрителей исследовать искусственный интеллект как художественный инструмент, расширяющий творческий процесс.
Сухейл Доши, без названия. 2022
Выставка «Artificial Imagination» — дословно «Искусственное воображение» — открылась в филиале нью-йоркской галереи Bitforms в Сан-Франциско. Экспозиция считается первой художественной выставкой, вдохновленной DALL-E — соавтором всех представленных работ впервые выступает нейросеть, способная создавать изображения на основе текстовых запросов.
Не все участники выставки профессиональные художники. Свои работы, созданные совместно с DALL-E, представили разработчик и создатель браузера Mighty Сухейл Доши, робототехник Александр Ребен и другие.
«Я думаю, что сейчас правда важно показать, что это [нейросети] — новый медиум для создания искусства. Здесь выставляются серьезные авторы, эти работы имеют полное право на существование», — говорит художник Элли Приттс, чьи работы также представлены на выставке.
По мнению основателя Bitforms Стива Сакса, скептицизм, с которым была встречена интеграция искусственного интеллекта в изобразительное искусство, сравним с первоначальным сопротивлением фотографическим или видеотехнологиям. «Кажется, всегда возникают противоречия, когда появляются продвинутые инструменты и художники пользуются ими. […] На самом деле речь шла о том, чтобы DALL-E был ведущим шоу, а затем показал, как другие художники используют искусственный интеллект в своей практике», — приводит Artnet News его слова.
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