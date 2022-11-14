Открылась первая в мире выставка работ, соавтором которых выступила нейросеть DALL-E

Выставка «Artificial Imagination» — дословно «Искусственное воображение» — открылась в филиале нью-йоркской галереи Bitforms в Сан-Франциско. Экспозиция считается первой художественной выставкой, вдохновленной DALL-E — соавтором всех представленных работ впервые выступает нейросеть, способная создавать изображения на основе текстовых запросов.

Не все участники выставки профессиональные художники. Свои работы, созданные совместно с DALL-E, представили разработчик и создатель браузера Mighty Сухейл Доши, робототехник Александр Ребен и другие.

«Я думаю, что сейчас правда важно показать, что это [нейросети] — новый медиум для создания искусства. Здесь выставляются серьезные авторы, эти работы имеют полное право на существование», — говорит художник Элли Приттс, чьи работы также представлены на выставке.