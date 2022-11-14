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Искусство

Открылась первая в мире выставка работ, соавтором которых выступила нейросеть DALL-E

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Экспозиция приглашает зрителей исследовать искусственный интеллект как художественный инструмент, расширяющий творческий процесс.

Соцсети

Сухейл Доши, без названия. 2022

Выставка «Artificial Imagination» — дословно «Искусственное воображение» — открылась в филиале нью-йоркской галереи Bitforms в Сан-Франциско. Экспозиция считается первой художественной выставкой, вдохновленной DALL-E — соавтором всех представленных работ впервые выступает нейросеть, способная создавать изображения на основе текстовых запросов.

Не все участники выставки профессиональные художники. Свои работы, созданные совместно с DALL-E, представили разработчик и создатель браузера Mighty Сухейл Доши, робототехник Александр Ребен и другие.

«Я думаю, что сейчас правда важно показать, что это [нейросети] — новый медиум для создания искусства. Здесь выставляются серьезные авторы, эти работы имеют полное право на существование», — говорит художник Элли Приттс, чьи работы также представлены на выставке.

По мнению основателя Bitforms Стива Сакса, скептицизм, с которым была встречена интеграция искусственного интеллекта в изобразительное искусство, сравним с первоначальным сопротивлением фотографическим или видеотехнологиям. «Кажется, всегда возникают противоречия, когда появляются продвинутые инструменты и художники пользуются ими. […] На самом деле речь шла о том, чтобы DALL-E был ведущим шоу, а затем показал, как другие художники используют искусственный интеллект в своей практике», — приводит Artnet News его слова.

Все обсуждают нейросеть DALL-E, которая рисует изображения по текстовым запросам. Ее зовут «убийцей художников» и прочат арт-революцию

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