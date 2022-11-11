Картину Ван Гога продали за рекордные 117 миллионов долларов

Стоимость продажи полотна стала рекордом для работ нидерландского художника. Об этом сообщает ТАСС. В прошлый раз «Портрет доктора Гаше» купил японский бизнесмен. Тогда за искусство отдали 82 миллиона долларов. «Фруктовый сад, окруженный кипарисами», по мнению экспертов, также отправится в Азию, однако имя нового владельца пока не известно.

Общая стоимость картин из коллекции магната, ушедших с молотка, составила $1,5 млрд. По оценке Christie's, это крупнейший и поистине исключительный аукцион в истории искусства». Он побил рекорд по выручке от продажи коллекции одного владельца. Ранее коллекция миллиардеров Гарри и Линды Маклоу ушла с молотка за $922 миллиона.

В середине октября нападению подверглась картина Ван Гог «Подсолнухи» в Лондоне. Полотно 1888 года оценивалось в 72,5 миллиона фунтов стерлингов. Экоактивисты облили ее томатным супом.