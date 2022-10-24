Романтика двора, граффити и та самая хрущевка: в «Эрарте» открылась выставка «Голос городов»

Это третий сезон совместного проекта музея и ВКонтакте, тема которого в этом году сформировалась благодаря тренду на ностальгию.
Кураторы проекта «Голос городов» предложили авторам поделиться размышлениями о жизни в городе и опубликовать свое видение этой темы. Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, художникам-любителям удалось найти вдохновение в окружающем их пространстве — во всем, что уже стало частью нашего культурного кода: от романтики двора и расписанной граффити футбольной коробки до и той самой хрущевки, где прошло детство.
Для участия в выставки были отобраны работы более 130 авторов из Петербурга и других регионов России. «Практически каждый человек, обсуждающий в социальной сети уборку снега, цены на коммунальные услуги или пробки на дорогах, примеряет на себя роль урбаниста. Выставка предлагает посетителям щедрый материал для подобных размышлений», — говорят кураторы проекта.
Директор по внешним связям музея «Эрарта» — о третьем сезоне проекта «Голос городов»:
Нам очень приятно, что уже в третий раз конкурс вызывает большой интерес у непрофессиональных художников. Мы считаем, что с темой попали в точку, и убедились: ценность проекта «Голос городов» в том, что он дал непрофессиональным и начинающим художникам возможность «выйти» к зрителю, а музею — найти и представить талантливых авторов. Более того, наша со ВКонтакте выставка позволит посетить сразу несколько десятков городов по всей России и предложит более сотни маршрутов для прогулки. Мы надеемся, что все посетители музея Эрарта, которые увидят эту выставку, получат такое же удовольствие, как и мы.
Выставка «Голос городов» открыта в музее современного искусства «Эрарта» до 13 ноября 2022 года включительно.
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