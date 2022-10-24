Романтика двора, граффити и та самая хрущевка: в «Эрарте» открылась выставка «Голос городов»

Кураторы проекта «Голос городов» предложили авторам поделиться размышлениями о жизни в городе и опубликовать свое видение этой темы. Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, художникам-любителям удалось найти вдохновение в окружающем их пространстве — во всем, что уже стало частью нашего культурного кода: от романтики двора и расписанной граффити футбольной коробки до и той самой хрущевки, где прошло детство.

Для участия в выставки были отобраны работы более 130 авторов из Петербурга и других регионов России. «Практически каждый человек, обсуждающий в социальной сети уборку снега, цены на коммунальные услуги или пробки на дорогах, примеряет на себя роль урбаниста. Выставка предлагает посетителям щедрый материал для подобных размышлений», — говорят кураторы проекта.