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Искусство

Романтика двора, граффити и та самая хрущевка: в «Эрарте» открылась выставка «Голос городов»

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Это третий сезон совместного проекта музея и ВКонтакте, тема которого в этом году сформировалась благодаря тренду на ностальгию.

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте

Кураторы проекта «Голос городов» предложили авторам поделиться размышлениями о жизни в городе и опубликовать свое видение этой темы. Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, художникам-любителям удалось найти вдохновение в окружающем их пространстве — во всем, что уже стало частью нашего культурного кода: от романтики двора и расписанной граффити футбольной коробки до и той самой хрущевки, где прошло детство.

Для участия в выставки были отобраны работы более 130 авторов из Петербурга и других регионов России. «Практически каждый человек, обсуждающий в социальной сети уборку снега, цены на коммунальные услуги или пробки на дорогах, примеряет на себя роль урбаниста. Выставка предлагает посетителям щедрый материал для подобных размышлений», — говорят кураторы проекта.

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте

На улицах Петербурга можно найти объявления об «искусстве в добрые руки». Это стикеры с картинами художников-участников выставки

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Екатерина Атоян-Милюкова

Директор по внешним связям музея «Эрарта» — о третьем сезоне проекта «Голос городов»:

Нам очень приятно, что уже в третий раз конкурс вызывает большой интерес у непрофессиональных художников. Мы считаем, что с темой попали в точку, и убедились: ценность проекта «Голос городов» в том, что он дал непрофессиональным и начинающим художникам возможность «выйти» к зрителю, а музею — найти и представить талантливых авторов. Более того, наша со ВКонтакте выставка позволит посетить сразу несколько десятков городов по всей России и предложит более сотни маршрутов для прогулки. Мы надеемся, что все посетители музея Эрарта, которые увидят эту выставку, получат такое же удовольствие, как и мы.

Выставка «Голос городов» открыта в музее современного искусства «Эрарта» до 13 ноября 2022 года включительно.

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