«Здесь был Дима»: в Invalid House открылась персональная выставка 10-летнего художника из Петербурга

Андрей Петров

Куратор выставки и автор проекта «Бестиарий 5+» — о работах Димы Малофеева:

Дима — удивительный художник для своего возраста. Сейчас ему десять лет, знакомы мы уже четыре года, и с самого первого занятия он не перестает меня удивлять как искушенного зрителя, вдохновлять как художника и продолжает оправдывать мои ожидания как педагога. Дима — отличник, ведь можно не сомневаться, что каждая его новая работа окажется отличной.

За четыре года Дима создал множество картин и керамики, часть уже публиковалась в сообществе «Бестиарий 5+». Сейчас настал тот момент, когда можно подвести итоги, собрав все произведения в одном месте, и увидеть результат проделанной работы.