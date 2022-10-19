«Здесь был Дима»: в Invalid House открылась персональная выставка 10-летнего художника из Петербурга

Арт-пространство от команды-лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2022 готовится покинуть «Вавилов Лофт», перед этим проведя здесь две выставки. Первая уже открыта — рассказываем о ней.
В экспозиции «Здесь был Дима» представлена самая первая гуашь художника Димы Малофеева, написанная по советам Андрея Петрова — его наставника, автора проекта «Бестиарий 5+» и куратора выставки, а также самый новый холст, который Дима писал уже полностью самостоятельно. Также показаны скульптурные произведения и графика, сделанная вне стен учебного кабинета.
Куратор выставки и автор проекта «Бестиарий 5+» — о работах Димы Малофеева:
Дима — удивительный художник для своего возраста. Сейчас ему десять лет, знакомы мы уже четыре года, и с самого первого занятия он не перестает меня удивлять как искушенного зрителя, вдохновлять как художника и продолжает оправдывать мои ожидания как педагога. Дима — отличник, ведь можно не сомневаться, что каждая его новая работа окажется отличной.
За четыре года Дима создал множество картин и керамики, часть уже публиковалась в сообществе «Бестиарий 5+». Сейчас настал тот момент, когда можно подвести итоги, собрав все произведения в одном месте, и увидеть результат проделанной работы.
Персональная выставка «Здесь был Дима» художника Димы Малофеева будет открыта в арт-пространстве Invalid House, для которого это 11-й по счету выставочный проект, до 30 октября включительно.
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