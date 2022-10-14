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Искусство

Покрас Лампас показал новый пункт манифеста каллиграфутуризма в формате NFT

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22 глава под заголовком «Knowledge» посвящена исследованию технологической сингулярности. 

Фото: Nastya Rosemary
Манифест «CALLIGRAFUTURISM — 22: Knowledge»:

Человечество движется к новым знаниям.

Искусственный интеллект — инструмент работы с данными будущего, созданный в настоящем.

Технологическая сингулярность станет не концом существования человечества, но возможностью выйти за рамки природного разума.

«Сам термин я создал в 2015 году, и с этого дня полностью сконцентрировался на создании не просто стиля, но фундаментального взгляда на социокультурные процессы в контексте письменности прошлого, настоящего и будушего», — говорит каллиграф.

Новый пункт манифеста каллиграфутуризма доступен в рамках аукциона на маркетплейсе TON Diamonds в течение 48 часов.

«Если у вас нет "ТикТок" — вы не понимаете, как распространяется информация»: Покрас Лампас — о метаверсе и будущем нейросетей

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Покрас Лампас

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