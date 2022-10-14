Покрас Лампас показал новый пункт манифеста каллиграфутуризма в формате NFT

«Сам термин я создал в 2015 году, и с этого дня полностью сконцентрировался на создании не просто стиля, но фундаментального взгляда на социокультурные процессы в контексте письменности прошлого, настоящего и будушего», — говорит каллиграф.

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