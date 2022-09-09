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KGallery продлила выставку художника и барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова

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Петербургская галерея KGallery продлила выставку «Куда ж нам плыть?..» художника и экс-барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. В экспозиции представлены работы художника из частных и музейных собраний Москвы и Петербурга, большую часть которых предоставили наследники Гурьянова.

Фото: Дмитрий Иванов

Выставка «Куда ж нам плыть?..» Георгия Гурьянова в KGallery на набережной реки Фонтанки продлена до 11 сентября, за день до этого, в субботу, 10 сентября, в пространстве галереи пройдет вечеринка в честь закрытия. «Открывали выставку вместе с Юрием Каспаряном, а на финисаж устраиваем Guryanov Party в стиле первых рейвов — Gagarin Party в космическом павильоне на ВДНХ и клуба «Танцпол» на Фонтанке, 145. Кстати, Гурьянов родился в 1961 году, а Гагарин в 61-ом полетел в космос», — говорят в KGallery.

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В рамках финисажа пройдет лекция художника, искусствоведа и автора энциклопедии феноменов неофициальной культуры «Шизореволюция» Андрея Хлобыстина и диджей сет в неожиданной локации от Михи Ворона из старой рейверской гвардии и Димы Шутты — резидента комьюнити Roots United. «Слияние рейва с актуальным искусством, крепкий бит и душевный вайб»,— описывают вечеринку в KGallery.

Финисаж выставки «Куда ж нам плыть?..» пройдет 10 сентября, сбор гостей в 18:30.

Георгий Гурьянов — не только экс-барабанщик группы «Кино», но и большой петербургский живописец конца XX – XXI веков. Большинство его работ было раскуплено, ушло за границу, и желающие приобрести его работы выстраивались в очередь, ожидая новых работ. Замкнутый, сдержанный, элегантный и очень красивый, Георгий Гурьянов стал законодателем вкуса, воплощением Стиля и Денди с большой буквы. Таким же сдержанным и замкнутым стало и его искусство.

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