KGallery продлила выставку художника и барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова

В рамках финисажа пройдет лекция художника, искусствоведа и автора энциклопедии феноменов неофициальной культуры «Шизореволюция» Андрея Хлобыстина и диджей сет в неожиданной локации от Михи Ворона из старой рейверской гвардии и Димы Шутты — резидента комьюнити Roots United. «Слияние рейва с актуальным искусством, крепкий бит и душевный вайб»,— описывают вечеринку в KGallery.

Финисаж выставки «Куда ж нам плыть?..» пройдет 10 сентября, сбор гостей в 18:30.

Георгий Гурьянов — не только экс-барабанщик группы «Кино», но и большой петербургский живописец конца XX – XXI веков. Большинство его работ было раскуплено, ушло за границу, и желающие приобрести его работы выстраивались в очередь, ожидая новых работ. Замкнутый, сдержанный, элегантный и очень красивый, Георгий Гурьянов стал законодателем вкуса, воплощением Стиля и Денди с большой буквы. Таким же сдержанным и замкнутым стало и его искусство.