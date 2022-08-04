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Искусство

Русский музей вводит именные билеты на выставку Врубеля. И все из-за перекупщиков

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Государственный Русский музей ввел именные электронные билеты на выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения». И все из-за активизации перекупщиков. 

«Шестикрылый серафим», 1904. Холст, масло. Государственный Русский музей

«Обращаем ваше внимание: сотрудник музея может попросить вас предъявить на контроле документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ/ЕАЭС, военный билет, пенсионное удостоверение; документ для лиц, аккредитованных в РФ; свидетельство о рождении; водительские права», — говорится в сообщении.

Льготные билеты можно купить только в кассе музея в день посещения.

Выставка с работами Михаила Врубеля вызвала огромный интерес. Такой, что горожане не могли приобрести билет на ближайший показ. А кто-то сообщал, что билеты активно продают на посторонних ресурсах с большой наценкой. После этого в музее продлили выставку до 15 октября, а также обратились в прокуратуру с жалобой на нелегальную торговлю, сообщает «Петербургский дневник».

«Демоны», «Шестикрылый серафим» и «Царевна-лебедь»: главные экспонаты выставки Врубеля в Русском музее

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