Русский музей вводит именные билеты на выставку Врубеля. И все из-за перекупщиков

«Обращаем ваше внимание: сотрудник музея может попросить вас предъявить на контроле документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ/ЕАЭС, военный билет, пенсионное удостоверение; документ для лиц, аккредитованных в РФ; свидетельство о рождении; водительские права», — говорится в сообщении.

Льготные билеты можно купить только в кассе музея в день посещения.

Выставка с работами Михаила Врубеля вызвала огромный интерес. Такой, что горожане не могли приобрести билет на ближайший показ. А кто-то сообщал, что билеты активно продают на посторонних ресурсах с большой наценкой. После этого в музее продлили выставку до 15 октября, а также обратились в прокуратуру с жалобой на нелегальную торговлю, сообщает «Петербургский дневник».