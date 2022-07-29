В последние выходные июля в «Ларисочной» в поселке Комарово пройдет Art Weekend — выставка-продажа работ петербургских художников Вовы Цыгана и Дмитрия Солнцева.
Вова Цыган
Art Weekend в «Ларисочной» стартует 29 июля в 19:00. Помимо художественных работ Вовы Цыгана и Дмитрия Солнцева, в рамках выставки-продажи будут представлены предметы летнего гардероба от дизайнера Кати Хассе. «С нас — велкам-игристое, любовь, музыка от резидентов, с вас — настроение, форма одежды — дачно-нарядная», — говорят в «Ларисочной».
Все выходные здесь можно будет не только посмотреть на работы художников, но и послушать диджей-сеты от друзей «Ларисочной». В субботу Вова Цыган также поучаствует в записи подкаста «Двор759», привезет свой мерч и создаст новую картину в режиме реального времени.
Напомним, на грядущих выходных также состоится традиционная летняя (выездная!) распродажа живописи «#ИзПрофессорскойКвартиры» от галереи KGallery. На этот раз проект обоснуется в ресторане Muze Garden на территории Дома Творчества Композиторов в Репине — здесь представят графику и живопись ХХ века, прочитают лекции о литографии и дизайне, а также проведут экскурсию по соседствующему поселку Комарово.
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