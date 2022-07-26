Распродажа живописи «#ИзПрофессорскойКвартиры» выезжает в Репино! С графикой ХХ века, лекциями о дизайне и экскурсией по Комарову

Для летнего выезда проекта «#ИзПрофессорскойКвартиры» KGallery отобрали произведения графики и живописи ХХ века разных авторов — Владимира Видермана, Бориса Ермолаева, Веры Матюх, Евгении Магарил, Александра и Валерия Трауготов, Наталии Корниловой, Андрея Харшака и других, а также множество пейзажей, жанровых сцен и портретов известных и неизвестных художников ХХ и ХХI веков. Кроме того, в программе выезда пройдут лекции о литографии и дизайне, а также экскурсия по Комарову.

Как рассказали «Собака.ru» в KGallery, за пять лет в рамках распродажи «#ИзПрофессорскойКвартиры» более 5 000 человек приобрели редкие живописные и графические произведения в свои дома и присоединились к клубу любителей ленинградских художников.

«Было время, когда в хороших домах было принято собирать искусство. Сначала его собирали состоятельные люди, но после войны во времена СССР, когда искусство стало доступнее, коллекционирование приняло чуть ли не массовый характер. Искусство собирали академики и профессора, врачи и физики, артисты и директора крупных магазинов. Одни любили только классику, другие, наоборот, увлекались авангардными раз течениями и привечали нонконформистов», — отметили в галерее.

Распродажа живописи и графики «#ИзПрофессорскойКвартиры» пройдет 30 июля в репинском загородном клубе Muze Garden. Время работы с 12:00 до 19:00, вход свободный.