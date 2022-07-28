Рима Абдул-Малак Министр культуры Франции — об открытии собора Нотр-Дам-де-Пари для посетителей: Работы продвигаются быстрыми темпами, в соответствии с запланированным и ожидаемым графиком. Мы уверены, что 2024 год станет годом завершения большой части работ по восстановлению и открытия собора для богослужений и общественности.

Собор Парижской Богоматери, он же Нотр-Дам-де-Пари, был заложен по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в 1163 году на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана и достраивался до середины четырнадцатого века. Многочисленные «доработки» не помешали сохранить целостность и величие внешнего вида собора. Его высота — 35 метров, длина — 130, ширина — 180 метров, вес колокола Эммануэль в южной башне — 30 тонн.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери случился 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил большую часть здания. Но пожарным удалось спасти реликвии и несущие конструкции. Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. Художники игры Assassinʼs Creed Unity два года воссоздавали для нее Нотр-Дам. Теперь их работа может пригодиться для восстановления сгоревшего этой ночью собора Парижской Богоматери. Нотр-Дам-де-Пари восстановят в историческом виде. От идеи осовременить собор отказались.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери постараются восстановить в течение пяти лет. Сгоревшие при пожаре часы собора Нотр-Дам-де-Пари восстановят в Петербурге.