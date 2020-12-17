Сгоревшие при пожаре часы собора Нотр-Дам-де-Пари восстановят в Петербурге

Петербургский часовой завод «Ракета» проведет работы по восстановлению механизма Collin, управлявшего четырьмя циферблатами на соборе Нотр-Дам-де-Пари. Собранный в 1867 году, он сгорел при пожаре в ночь на 16 апреля 2019 года.
Восстановить механизм Collin часов собора Нотр-Дам-де-Пари во Франции невозможно — утрачена технология производства таких монументальных часов. «Ракета» в свою очередь имеет опыт разработки и производства самого большого механизма в мире — монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве. Он весит 4,5 тонн, достигает размеров 6 на 7 метров и состоит более чем из 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом.
Как пишет «Интерфакс», специалисты часового завода уже начали изучать сгоревшую при пожаре конструкцию механизма. Им предстоит определить, какие детали возможно восстановить в Петербурге.
Собор Парижской Богоматери был заложен по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в 1163 году на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана и достраивался до середины четырнадцатого века. Многочисленные «доработки» не помешали сохранить целостность и величие внешнего вида собора. Его высота — тридцать пять метров, длина — сто тридцать, ширина — сорок восемь метров, вес колокола Эммануэль в южной башне — тринадцать тонн.
В средние века Нотр-Дам-де-Пари был образом божественного устроения бытия, отсюда бросающаяся в глаза величина его масс и легкость скульптурной декорации, величавые пространства нефов и дерзостный взлет сводов, смелая конструктивная логика и вдохновенная эмоциональность форм. Ежегодно его посещают более тринадцати миллионов человек — около тридцати тысяч в день. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери постараются восстановить в течение пяти лет.
Напомним, 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери. Он уничтожил большую часть здания. Но пожарным удалось спасти реликвии и несущие конструкции. Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. Художники игры Assassinʼs Creed Unity два года воссоздавали для нее Нотр-Дам. Теперь их работа может пригодиться для восстановления сгоревшего этой ночью собора Парижской Богоматери. Нотр-Дам-де-Пари восстановят в историческом виде. От идеи осовременить собор отказались.
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