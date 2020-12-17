Сгоревшие при пожаре часы собора Нотр-Дам-де-Пари восстановят в Петербурге

Восстановить механизм Collin часов собора Нотр-Дам-де-Пари во Франции невозможно — утрачена технология производства таких монументальных часов. «Ракета» в свою очередь имеет опыт разработки и производства самого большого механизма в мире — монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве. Он весит 4,5 тонн, достигает размеров 6 на 7 метров и состоит более чем из 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом.

Как пишет «Интерфакс», специалисты часового завода уже начали изучать сгоревшую при пожаре конструкцию механизма. Им предстоит определить, какие детали возможно восстановить в Петербурге.