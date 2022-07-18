В «Манеже» покажут живопись и графику из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

В центральном выставочном зале «Манеж» покажут коллекцию Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, который в этом году отмечает свое 30-летие. В экспозиции представят более 100 живописных и графических работ — в том числе художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Геннадия Устюгова.
Проект «Н.Н. Живопись и графика из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков» охватывает историю развития искусства Ленинграда—Петербурга. Два последних столетия — это период, когда зарождались новые художественные идеалы и образы, происходило переформатирование эстетики как особой формы общественного сознания, шла активная «агитация за счастье», появлялись и сменялись молодежные художественные группировки. «И где человек — это начало, к которому сводится смысл борьбы и творчества в мире искусства», — отмечают в «Манеже».
Собрание Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков насчитывает свыше 4 тысяч единиц хранения — живопись, графику, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства, коллажи, объекты, а также инсталляции от «ленинградской школы», соцреализма и андеграунда 1960-1970-х до экспериментального искусства 1990-х и новейших течений рубежа XX-XXI веков. На выставке в «Манеже» представят более 100 живописных и графических работ Виктории Белаковской, Александра Ведерникова, Рихарда Васми, Левона Лазарева, Геннадия Устюгова и других.
О коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков:
Вглядываясь в произведения, созданные в разные периоды и разными мастерами, и прослеживая построение простых или сложных сюжетных линий, изучая цветовую гамму, игру света и тени, возникает очень индивидуальное, почти интимное восприятие увиденного. Чувства и состояния, которые мы испытываем на уровне эмоций и личностных переживаний, не обязательно совпадают с идеей произведения. Бессознательно погружаясь в мир изобразительного искусства, мы выходим за рамки традиционного «навязанного» восприятия и переживаем его в новом контексте, наполняя новыми смыслами.
В рамках выставочного проекта команда «Манежа» также представит просветительскую программу, состоящую из цикла лекций о коллекции Музея и искусстве Ленинграда—Петербурга XX-XXI веков, экскурсионных туров, арт-медиаций, а также специальной программы для детей и подростков.
Выставочный проект «Н.Н. Живопись и графика из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков» продлится с 21 июля по 18 сентября 2022 года.
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