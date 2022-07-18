18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В «Манеже» покажут живопись и графику из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Поделиться:

В центральном выставочном зале «Манеж» покажут коллекцию Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, который в этом году отмечает свое 30-летие. В экспозиции представят более 100 живописных и графических работ — в том числе художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Геннадия Устюгова.

Устюгов Г.А. Слышу музыку. 1991. Холст, масло. 100х70

Фигурина Е.Н. Прогулка. 1991. Холст, масло. 100х80

Васми Р.Р. Канал. 1956. Холст,темпера. 50х62

Проект «Н.Н. Живопись и граф­ика из коллекции Муз­ея искусства Санкт-П­етербурга XX-XXI век­ов» охватывает историю развития искусства Ле­нинграда—Пет­ербурга. Два последних столетия — это период, ког­да зарождались новые художественные идеа­лы и образы, происходило переформ­атирование эстетики как особой формы общ­ественного сознания, шла активная «агит­ация за счастье», появлялись и сменялись молодежные художест­венные группировки. «И где человек — это начало, к которому сводится смысл борьбы и творчества в мире искусства», — отмечают в «Манеже».

Тюленев В.И. Банный день. 1994. Холст, масло. 161х150

Михайлов В.C. Сусанна и старцы (композиция с человеческими фигурами). 1988. Оргалит, эмаль. 122х100

Егошин Г.П. Cтройка. 1960-99. Холст, масло. 106х86

Собрание Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков насчитывает свыше 4 тысяч единиц хранения — живопись, графику, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства, коллажи, объекты, а также инсталляции от «ленинградской школы», соцреализма и андег­раунда 1960-1970-х до экспериментального искусства 1990-х и новейших течений рубежа XX-XXI веков. На выставке в «Манеже» представят более 100 живописных и графических работ Виктории Белаковской, Александра Ведерникова, Рихарда Васми, Левона Лазарева, Геннадия Устюгова и других.

Центральный выставочный зал «Манеж»

О коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков:

Вглядываясь в произв­едения, созданные в разные периоды и раз­ными мастерами, и пр­ослеживая построение простых или сложных сюжетных линий, изу­чая цветовую гамму, игру света и тени, возникает очень индив­идуальное, почти инт­имное восприятие уви­денного. Чувства и состояния, которые мы испытываем на уро­вне эмоций и личност­ных переживаний, не обязательно сов­падают с идеей произ­ведения. Бессознател­ьно погружаясь в мир изобразительного ис­кусства, мы выходим за рамки традиционно­го «навязанного» вос­приятия и переживаем его в новом контекс­те, наполняя новыми смыслами.

Пакулин В.В. Гатчинский дворец. 1930-е. Холст, масло. 103х75,5

Белаковская В.М. Автопортрет. 1928. Холст, масло. 72х53

В рамках выставочного проекта команда «Ма­нежа» также представи­т просветительскую про­грамму, состоящую из цикла лекций о коллекц­ии Музея и искусстве Ле­нинграда—Петербурга XX-XXI веков, экскурсионных туров, арт-медиаций, а также специальной программы для детей и подростков.

Выставочный проект «Н.Н. Живопись и граф­ика из коллекции Муз­ея искусства Санкт-П­етербурга XX-XXI век­ов» продлится с 21 июля по 18 сентября 2022 года.

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Геннадий Устюгов

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: