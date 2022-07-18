В «Манеже» покажут живопись и графику из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

В рамках выставочного проекта команда «Ма­нежа» также представи­т просветительскую про­грамму, состоящую из цикла лекций о коллекц­ии Музея и искусстве Ле­нинграда—Петербурга XX-XXI веков, экскурсионных туров, арт-медиаций, а также специальной программы для детей и подростков.

Выставочный проект «Н.Н. Живопись и граф­ика из коллекции Муз­ея искусства Санкт-П­етербурга XX-XXI век­ов» продлится с 21 июля по 18 сентября 2022 года.