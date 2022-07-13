1000 аватаров и «живых» камней: диджитал-художница Эллен Шейдлин выпустила первую NFT-коллекцию

Коллекция «Аннигиляция» от Эллен Шейдлин включает в себя 1 тысячу NFT-аватаров, каждый из которых является виртуальным «живым» камнем со своей уникальной душой. Все они сгенерированы искусственным интеллектом из серии Genesis на основе 28 уникальных материнских экземпляров NFT-камней, созданных по эскизам художницы.

NFT-камни хранятся в блокчейне The Open Network (TON). Сразу после покупки обладатель видит только оболочку камня. Через шесть дней она разрушается, а сам камень превращается в изображение сюрреалистического существа. Все они разделены на четыре расы: птицы, животные, насекомые и растения.

«Аннигиляция — это конец и начало, абсолютно новая глава и этап в моем творчестве. Я впервые выпускаю свою NFT коллекцию, отпускаю свои души наружу. Это важнейшее событие в моей жизни и я чувствую, что они в безопасности и совсем скоро обретут новых владельцев», — говорит о проекте художница.

По словам основателя TON Diamonds Владимира Мохова, коллекция «Аннигиляция» стала двойной премьерой и «огромным шагом в развитии маркетплейса на глобальном уровне»: «Художница мирового уровня выбрала для создания своей первой NFT-коллекции именно TON Diamonds. Арт получился просто потрясающими, мы рады быть площадкой, которая открывает Эллен в TON». Статус продаж NFT-камней на текущий момент составляет более 130 тысяч долларов.