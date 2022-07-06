Русский музей сделал гид по выставке Врубеля для посетителей с нарушениями зрения. Дикторами выступили незрячие и слабовидящие люди

«Инклюзивность проекта подчеркивается тем фактом, что в записи текстов принимают участие люди с инвалидностью по зрению. Процесс, признаюсь был не простым, но крайне интересным и полезным. Брайлевский текст, находящийся под руками незрячего человека, читается совсем не так быстро, как текст, который глазами видит зрячий человек, но и это не стало помехой. Здорово, что сами незрячие люди вносят вклад в создание доступной среды», — рассказала кандидат психологических наук, эксперт комиссии общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Ия Ростомашвили.

Тифлокомментирование в музее — это способ помочь незрячему человеку приобщиться к визуальному искусству и составить представление о художественном произведении. Задача аудиогида — сделать культурный опыт незрячего человека более разнообразным и эмоционально наполненным.