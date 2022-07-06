Русский музей сделал гид по выставке Врубеля для посетителей с нарушениями зрения. Дикторами выступили незрячие и слабовидящие люди

Инклюзивный отдел Русского музея создал для незрячих и слабовидящих посетителей аудиогид с тифлокомментариями. Выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» озвучили люди с нарушениями зрения.
«Инклюзивность проекта подчеркивается тем фактом, что в записи текстов принимают участие люди с инвалидностью по зрению. Процесс, признаюсь был не простым, но крайне интересным и полезным. Брайлевский текст, находящийся под руками незрячего человека, читается совсем не так быстро, как текст, который глазами видит зрячий человек, но и это не стало помехой. Здорово, что сами незрячие люди вносят вклад в создание доступной среды», — рассказала кандидат психологических наук, эксперт комиссии общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Ия Ростомашвили.
Тифлокомментирование в музее — это способ помочь незрячему человеку приобщиться к визуальному искусству и составить представление о художественном произведении. Задача аудиогида — сделать культурный опыт незрячего человека более разнообразным и эмоционально наполненным.
В музее рассказали, что рассказчиками в аудиогиде стали незрячие люди: с дикторским опытом и без.
«Для меня подобный опыт не был первым, участие в записи было просто очередной работой. Хорошей работой. В текстах, которые я озвучивал нет лишних деталей и тифлокомментарии выполняют свою задачу. В 70-80-е годы звучали по радио аудио-рассказы о художниках. Они были популярны у незрячих. Тифлокомментарии по картинам Врубеля, что я успел прочитать, напомнили мне тексты того времени своим качеством и информативностью», — поделился историк, участник инклюзивных проектов Русского музея Олег Зинченко.
В аудиогид вошла информация о творческом пути Михаила Врубеля и описание девяти его работ. Послушать его можно по ссылке или в приложении музея.
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