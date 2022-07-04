Форум и открытая научная конференция об уличном искусстве пройдут на Елагином острове

В этом году основным организатором форума, который пройдет 8 и 9 июля на новой площадке Елагиноостровского дворца-музея, выступает Институт исследования стрит-арта. Главным событием станет открытая для публики научная конференция, в рамках которой ученые, исследователи и кураторы представят свои доклады о региональных особенностях развития уличного искусства в городах России, опыте работы различных институций с художниками уличной волны и междисциплинарные исследования в сфере городского искусства и психологии, антропологии и искусствоведения.

В оба дня форума посетители смогут послушать выступления исследователей и экспертов в области уличного искусства, представителей сообщества уличной культуры, а также институций, которые ее поддерживают. На конференции будут представлены три секции: «Стрит-арт и институции», «Стрит-арт и междисциплинарные исследования» и «Локальные сценарии развития уличного искусства в городах России».

Круг освещаемых тем включает в себя описание опыта различных институций в репрезентации, коллекционировании и развитии сообщества художников уличной волны, результаты исследований феномена вандализма, гендерных вопросов в среде граффити, явлении анти-стиля, а также особенностях развития уличной сцены Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Братска и Владивостока.

В закрывающий день форума будет работать секция, посвященная изданиям о стрит-арте. На ней будут представлены новые книги: «Энциклопедия уличного искусства Нижнего Новгорода. 1980-2021» Никиты Номерза, «Молодежная культура в эпоху ПОСТ» Юлии Кузовенковой, история женского уличного искусства «Femstreet» Влады MV Picture, а также ретроспективный альбом о деятельности московской граффити команды НЁК издательства Invalid Books. Последнее также развернет собственный стенд, на котором можно будет познакомиться с граффити-библиотекой редких изданий разных лет, новыми книгами и зинами искусства уличной волны.

В этом году в рамках Форума уличного искусства также пройдут бесплатные показы независимых короткометражных фильмов о российском стрит-арте. В пространстве Tele2 Art Space на Елагином острове покажут восемь короткометражных видеоработ о российском уличном искусстве.

Форум уличного искусства пройдет в Елагиноостровском дворце 8 и 9 июля. Регистрацию на событие и полную программу можно найти по ссылке.

Напомним, ранее Елагин остров впервые стал публичным пространством для открытого диалога об уличном искусстве и творческом самовыражении. В ЦПКиО имени Кирова открылась персональная выставка граффити-райтера Саши Труна «Знак сокрытия».