«Знак сокрытия» — экспозиция-размышление и первая большая персональная выставка Саши Труна. Поводом для нее послужили мысли художника о собственной семье и троих детях, которые подрастают в стремительно меняющемся мире. Каждый день в «мире взрослых» происходят события, которые переворачивают все с ног на голову, в то время как дети продолжают жить своей беззаботной жизнью: мировые события и потрясения доносятся до них лишь эхом.

«Желание уберечь, оградить детей и переживание за их будущее побудили художника к созданию необычной живописной серии. В ней впервые соединяется абстрактное и фигуративное начало, классические приемы стайл-райтинга и смелые художественные эксперименты», — говорят о выставке кураторы.