Елагин остров впервые станет публичным пространством для открытого диалога об уличном искусстве и творческом самовыражении. В ЦПКиО имени Кирова открывается персональная выставка граффити-райтера Саши Труна «Знак сокрытия».
«Знак сокрытия» — экспозиция-размышление и первая большая персональная выставка Саши Труна. Поводом для нее послужили мысли художника о собственной семье и троих детях, которые подрастают в стремительно меняющемся мире. Каждый день в «мире взрослых» происходят события, которые переворачивают все с ног на голову, в то время как дети продолжают жить своей беззаботной жизнью: мировые события и потрясения доносятся до них лишь эхом.
«Желание уберечь, оградить детей и переживание за их будущее побудили художника к созданию необычной живописной серии. В ней впервые соединяется абстрактное и фигуративное начало, классические приемы стайл-райтинга и смелые художественные эксперименты», — говорят о выставке кураторы.
Экспозиция начинается с творческого диалога: в основу холстов легли рисунки, созданные детьми художника за последние несколько лет. Вторая часть экспозиции — это монолог, который вобрал в себя всю полноту жизненного и художественного опыта автора. Впервые в своих работах граффити-райтер использует фигуративность — на это его вдохновили рисунки его детей, которые легли в основу части полотен. Всего на выставке будет представлено 26 живописных холстов.
Впервые центральный парк на Елагином острове станет публичным пространством для открытого диалога об уличном искусстве и творческом самовыражении. В четырех локациях в парке разместятся паблик-арт объекты, которые складываются в творческий псевдоним автора — «TRUN». Внутри объектов можно будет найти эскизы к работам самого Саши Труна и его детей. Скульптуры выстраиваются в ровную линию на территории Елагиного острова, вовлекая посетителей в увлекательный процесс поиска работ в пространстве парка
В названии выставки заложено несколько смысловых уровней. С одной стороны, «знак сокрытия» — это отсылка к уличной культуре и стайлрайтингу как ее части: граффити-райтеры пишут тексты, смысл которых могут расшифровать только другие художники. Это язык, подобный шифровке, понятный только людям внутри субкультуры. Для окружающих — это выдуманная языковая система, как например, эльфийский язык или тарабарщина. С другой стороны, «знак сокрытия» — это история про мысли каждого из нас, которые в силу ряда обстоятельств не озвучиваются вовсе или доверяются самым близким. И, наконец, «знак сокрытия» — чувство родителя, который всеми силами стремится уберечь собственную семью от вызовов окружающей действительности.
Выставка Саши Труна «Знак сокрытия» пройдет в Полуциркульном выставочном зале Конюшенного корпуса Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова (Елагин остров) с 28 июня по 26 июля.
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