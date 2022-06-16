Общество будущего: цифровая душа, доверие вместо кредитной истории и победа над авторитаризмом

Недавно криптомиллиардер и создатель Ethereum Виталик Бутерин, ведущий исследователь Microsoft Research New England Глен Вейл и сотрудница FlashBots Пуджа Олхавер опубликовали статью, которую можно без преувеличения назвать манифестом нового мира. В нем современные технологии должны помочь создать справедливое общество без монополистов, централизации, авторитарных правителей, непрозрачных схем и растущего неравенства. Как они предлагают достичь такого благоденствия и причем тут цифровые души? Кратко пересказываем основные тезисы статьи.
Большинство людей согласится, что современный мир далек от идеала. Блага распределяются по иерархии «сверху — вниз», люди постоянно сталкиваются с неравенством и дискриминацией. При этом огромные ресурсы находятся в руках монополий.
«[Ведущие инвестиционные компании] являются крупнейшими акционерами всех крупнейших банков, авиакомпаний, автомобильных компаний и других крупных отраслей, — пишет в своей статье «Децентрализованное общество: в поиске души Web3» создатель Ethereum Виталик Бутерин и его соавторы. — Поскольку такие управляющие активами владеют долями всех конкурентов в отрасли (например, долями в каждой крупной авиакомпании), их стимул заключается в том, чтобы компании, которыми они владеют, выглядели как конкуренты, но действовали бы как монополисты, максимизирующие прибыль в масштабах отрасли [...] за счет потребителей и общественности».
Казалось бы, развитие интернета должно было дать людям больше возможностей. Соцсети, блоги, интернет-голосования (все то, что относят к так называемому Web 2.0) сделали голос каждого заметнее. Но ресурсами современной сети управляют крупные централизованные корпорации, которые собирают данные о пользователях. Авторы статьи даже называют Web 2.0 архитектурой «для непрозрачного авторитарного наблюдения и социального контроля». Однако они верят, что технологии все же могут изменить общество в лучшую сторону. Как же?
Принести в интернет «душу»
Фундаментом, на котором Бутерин и его соавторы предлагают построить новое общество, является «душа». И дело здесь вовсе не в религии. «Душой» авторы статьи называют особые криптокошельки, которые могли бы появиться у каждого человека.
Наполнять эти «души» предполагается не криптовалютой или NFT-произведениями искусства (как обычные криптокошельки). В них должны хранится так называемые «соулбаунд-токены» (SBT). Что это такое? Своего рода сертификаты, которые одни пользователи могут выдавать другим. «[К примеру] Университет может создавать SBT для своих выпускников, а стадион выдавать SBT давним фанатам [той или иной команды]», — пишут авторы статьи.
Потенциально, количество таких SBT у одной «души» может быть не ограничено. И, самое главное, они вовсе не должны будут генерироваться какими-то официальными организациями вроде университета или паспортного стола. Критики могут передавать их понравившимся художникам, врачи — пациентам, локальные сообщества — участникам местных праздников. Со временем «душа» станет отражением всей сложности интересов, связей и знакомств ее обладателя.
Зачем все это нужно?
На первый взгляд может показаться, что речь идет просто о каком-то новом варианте социальной сети. Но это вовсе не так. По мысли авторов статьи, создание «душ» в купе с новейшими возможностями интернета (так называемый Web 3.0) позволит построить «децентрализованное общество». Как это работает?
Благодаря современным технологиям люди через свои «души» могут кооперироваться, вместе работать, давать друг другу взаймы, реализовывать какие-то проекты, но без посредников в виде правительств и корпораций. К примеру, уверены авторы, механизмы банковской системы, работающие на кредитных историях непрозрачен. В мире же цифровых «душ» займ можно будет получить на основе доверия, которое вызывают уже наличествующие у человека SBT. При этом гарантией возврата денег будет служить то, что в противном случае криптокошелек обманщика будет «украшать» токен должника. Избавится от него можно будет лишь отказавшись от «души», потеряв все остальные SBT.
«Души» также могут помочь самоорганизации людей, созданию больших демократических сообществ, объединенных общей целью, но лишенные единого централизованного руководства (DAO). Эти сообщества, как верят энтузиасты Web 3.0, могут заменить централизованные корпорации и классические НКО с четким лидером.
При этом больший вес в таких объединениях могут получить люди, хорошо разбирающиеся в вопросе — они получат токены управления, которые повысят важность их голоса при принятии решений. «Мы можем представить, как некоммерческая организация, миссия которой заключается в посадке деревьев, сбрасывает токены управления "душам", у которых есть SBT экологических действий, SBT садоводства и SBT снижения углеродного следа», — пишут авторы статьи.
«Души» могут попасть в рай... или в ад
Сами авторы признают, что их идею можно использовать как во благо, так и во вред. «Огонь сжигает; телевидение промывает мозги; автомобили загрязняют окружающую среду; кредитные карты загоняют в долговую яму», — пишут Виталик Бутерин и его соавторы. То же самое может случиться и SBT — их тоже можно использовать для дискриминации, концентрации власти и выдачи хищнических кредитов.
Еще одна проблема в приватности — с одной стороны «Души» могут быть использованы для построения децентрализованного общества. С другой — для тотальной слежки. Частично эти проблемы могут быть решены созданием нескольких кошельков для SBT: семейная «душа», медицинская «душа», профессиональная «душа», политическая «душа».
Авторы отмечают, что их статья, скорее, ставит вопросы, нежели дает на них полноценные ответы. Тем не менее они уверены, что потенциал децентрализованного общества достаточно велик, чтобы подумать над тем, как решить проблемы, мешающие его построить.
«Альберт Эйнштейн сказал на конференции по разоружению в 1932 году, что неспособность "организующей силы человека" идти в ногу с "его техническими достижениями" привела к тому, что "бритва оказалась в руках трехлетнего ребенка". В мире, где это замечание кажется более прозорливым, чем когда-либо, научиться программировать будущее, которое кодирует социальность — вместо того, чтобы переписывать доверие — кажется необходимым курсом для сохранения человеческой жизни на этой планете», — заключают авторы.
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