Общество будущего: цифровая душа, доверие вместо кредитной истории и победа над авторитаризмом

Большинство людей согласится, что современный мир далек от идеала. Блага распределяются по иерархии «сверху — вниз», люди постоянно сталкиваются с неравенством и дискриминацией. При этом огромные ресурсы находятся в руках монополий.

«[Ведущие инвестиционные компании] являются крупнейшими акционерами всех крупнейших банков, авиакомпаний, автомобильных компаний и других крупных отраслей, — пишет в своей статье «Децентрализованное общество: в поиске души Web3» создатель Ethereum Виталик Бутерин и его соавторы. — Поскольку такие управляющие активами владеют долями всех конкурентов в отрасли (например, долями в каждой крупной авиакомпании), их стимул заключается в том, чтобы компании, которыми они владеют, выглядели как конкуренты, но действовали бы как монополисты, максимизирующие прибыль в масштабах отрасли [...] за счет потребителей и общественности».

Казалось бы, развитие интернета должно было дать людям больше возможностей. Соцсети, блоги, интернет-голосования (все то, что относят к так называемому Web 2.0) сделали голос каждого заметнее. Но ресурсами современной сети управляют крупные централизованные корпорации, которые собирают данные о пользователях. Авторы статьи даже называют Web 2.0 архитектурой «для непрозрачного авторитарного наблюдения и социального контроля». Однако они верят, что технологии все же могут изменить общество в лучшую сторону. Как же?