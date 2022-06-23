Почему выставка с работами Гогена и Матисса из коллекции Щукина в Эрмитаже — главный музейный блокбастер этого года в России?

«Иконостас Гогена», скандальный Матисс и 150 работ, определивших историю искусства XX века и нашего времени, — воссоединение великой коллекции Сергея Щукина в петербургском Эрмитаже произойдет уже 26 июня. Долгожданный блокбастер этого лета — выставка «Рождение современного искусства» открывается в это воскресенье и продлится до конца октября. Рассказываем, почему ее точно нельзя пропускать.
Моне, Клод. 1840-1926. Стог сена в Живерни. Франция, 1886 г. Холст, масло. 60,5x81,5 см
В музее нужно работать долго — любая выставка всегда продукт многолетних планов и размышлений, а в случае с предстоящим бенефисом Щукина это особенно верно, так как мы увидим финальный проект целого «венка» выставок, растянувшихся на несколько лет между тремя городами и двумя странами.
Государственный Эрмитаж, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Фонд Louis Vuitton по очереди принимали у себя коллекции Щукина и братьев Морозовых, чтобы предложить свой взгляд на всем знакомые и безоговорочно любимые картины, сформировавшие искусство таким, каким мы его знаем сегодня: работы Матисса, Пикассо, Ренуара, Гогена, Сезанна. Но петербургская выставка станет самой «богатой» по наполнению — из-за невозможности транспортировки некоторых эрмитажных работ такая экспозиция пройдет впервые и никогда больше не повторится.
Любой петербуржец считает шедевры новой французской живописи — импрессионизма, постимпрессионизма, фовизма, кубизма — частью своей культурной идентичности, но выставка в Эрмитаже покажет их с новой стороны даже тем любителям изящного, кто помнит эти работы еще на третьем этаже Зимнего дворца до их переезда в Главный штаб.
В этот раз музейщики совершили важнейший шаг с научной точки зрения (а заодно сделали подарок всем вздыхающим по концу прекрасной эпохи) и воспроизвели вид коллекции Щукина так, как ее видели современники в его московском доме.
Гоген, Поль. 1848-1903. Месяц Марии (Te avae no Maria). Франция, 1899 г. Холст, масло. 96x74,5 см
Главная драгоценность этого замысла — воссоздание знаменитого «иконостаса Гогена»: Щукин отмечал смерти, произошедшие в его семье, приобретениями французского художника. Этот ансамбль стал, по сути, творческим осмыслением и проживанием личных трагедий коллекционера.
Именно личный аспект будет подсвечен на выставке: мы знаем Сергея Щукина в первую очередь не как миллионера (хотя его деятельность могла бы быть единственным аргументом в защиту капитала), а как талантливого, дерзко мыслящего человека, открытого всему новому и авангардному, не боявшегося идти поперек общественному мнению.
Крон, Кристиан Корнелиус (Ксан). 1882-1959. Портрет С.И.Щукина. Норвегия, 1916 г. Холст, масло. 191х88 см
На фоне более консервативной коллекции Морозовых собрание Щукина (заказавшего, например, Матиссу его знаменитый и наделавший шуму в Москве «Танец») демонстрирует нам, как важно любому современному искусству присутствие интеллектуального и творческого двигателя. Каким и был Сергей Иванович — остро чувствовавший нерв времени, а главное — понимавший истинную природу и драйв нового искусства.
Выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» пройдет в Манеж Малого Эрмитажа с 26 июня по 30 октября 2022 года.
Куратор выставки — Ольга Леонтьева, научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.
Текст: Анна Тыренко
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