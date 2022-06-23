Почему выставка с работами Гогена и Матисса из коллекции Щукина в Эрмитаже — главный музейный блокбастер этого года в России?

Любой петербуржец считает шедевры новой французской живописи — импрессионизма, постимпрессионизма, фовизма, кубизма — частью своей культурной идентичности, но выставка в Эрмитаже покажет их с новой стороны даже тем любителям изящного, кто помнит эти работы еще на третьем этаже Зимнего дворца до их переезда в Главный штаб.

В этот раз музейщики совершили важнейший шаг с научной точки зрения (а заодно сделали подарок всем вздыхающим по концу прекрасной эпохи) и воспроизвели вид коллекции Щукина так, как ее видели современники в его московском доме.