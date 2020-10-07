Великая жизнь «маленького домика». Что нового в Китайском дворце в Ораниенбауме?

О работе архитектора во дворце

Что делает главный архитектор ГМЗ «Петергоф»? Это хороший круг обязанностей, который в основном состоит в надзоре за сохранением объектов музея-заповедника. Плюс проверка поступающей документации от организаций, которые по конкурсу пришли проектировать на наши объекты. И, конечно, изучение памятников архитектуры, которые находятся в нашем ведении. Специфика петербургской школы реставрации заключается в том, что у нас, кроме натурного изучения, огромная часть работы связана с архивными материалами. Мы ведь молодые. Нам триста лет с небольшим, а это уже наука чертежа. И у нас есть возможность пойти в архивы, найти документы, которые предшествовали созданию того или иного памятника. Но есть и работа непосредственно на объекте, и это самое интересное.

О XVIII веке и рококо

Китайский дворец уникален. Это единственный памятник рококо на территории России. Единственный сохранившийся в пригородах Петербурга памятник XVIII века. И сохранность его феноменальна.

Самым сложным помещением, с которым мы работали, стал, наверное, Большой китайский кабинет: по своей отделке, по технологическим приемам, по подбору материалов. Интерьер фактически дошел до нас нетронутым. И это на 80% XVIII век.