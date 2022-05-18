На Марсовом поле завершается подготовка исторического выставочного проекта к 350-летию Петра I

Полным ходом идет подготовка центрального события юбилейных торжеств в Петербурге. Масштабный выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022», представляющий собой историческую реконструкцию празднования 200-летнего юбилея Петра I, откроется 9 июня. Организаторами проекта являются ПАО «Газпром», ГМЗ «Петергоф», Государственный Русский музей и Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина. Научная, художественно-технологическая разработка проекта – студия «Шоу Консалтинг».
200-летний юбилей Петра I был исключительно масштабным. Одним из центральных событий программы стала выставка картин на Марсовом поле, которую курировал сам Александр II. На тридцати огромных полотнах изображались основные деяния царя-реформатора. Картины в хронологическом порядке были установлены в павильонах, стилизованных под крестьянские избы, и сопроводили пояснительными надписями. Выставка прошла с невероятным успехом. Сто пятьдесят лет спустя, в год 350-летия со дня рождения первого русского императора переосмысленная в духе нашего времени экспозиция будет реконструирована.
Борис Пиотровский
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
«Авторы идеи – Елена Яковлевна Кальницкая и Алексей Борисович Миллер – два петербуржца, которые очень любят наш город, его историю – решили реализовать этот особенный и знаковый проект для Санкт-Петербурга. В 350-летие со дня рождения Петра I мы решили сделать реконструкцию события, которое произошло 150 лет назад по указу Александра II. На Марсовом поле была открыта экспозиция на свежем воздухе очень в духе Петра, очень в петербургском духе. Повторить ее в соответствии с сегодняшним временем и обладая новыми технологиями – совершенно замечательная история, очень важная. Это появление нового открытого культурного пространства, точки притяжения двух эпох. С одной стороны, здесь можно будет наслаждаться прогулками по городу, таким образом отмечая 350-летие Петра, с другой стороны – погружаться в историю петровских деяний».
Журналистам показали, как идет монтаж 33 выставочных павильонов в «русском стиле», дизайн которых воссоздан по сохранившимся эскизам и гравюрам стопятидесятилетней давности. Павильоны выполнены из современных материалов с применением новых технологических разработок.
В этих павильонах будут представлены 14 сохранившихся исторических произведений из собрания Государственного Русского музея в цифровом формате и 16 картин на исторические сюжеты, написанные нашими современниками. Вокруг картинных рам разместили тексты и инфографику о сюжете полотна, его героях и авторах. Также здесь есть QR-код, по которому открывается сюжет, раскрывающий исторический контекст картины.
Смысловым центром проекта станет центральный павильон с экспозицией, размещенной в семи цифровых витринах – результат научно-исследовательской работы длиной в 2,5 года.
Каждый экспонат выставки будет дополнен видеороликом на 9 языках в онлайн-формате и с сурдопереводом. Авторы постарались воссоздать атмосферу народного гуляния в честь Петра Великого всеми доступными средствами. Погрузиться в прошлое поможет и необычный VR-аттракцион: посетители своими глазами увидят, как проходил праздник 150 лет назад.
Глеб Фильштинский
Арт-директор проекта
«Мы провели цифровую реставрацию работ, которые были обнаружены на валах в Русском музее: восстановили цвет, убрали пятна, и сейчас выставляем 14 очень высококачественных цифровых копий. Их дополняют 16 работ современных художников на темы петровского времени. В главном центральном павильоне будут размещены цифровые витрины с предметами, которые относятся к памяти о Петре на протяжении времени. И в целом у проекта есть «цифровая обвязка»: мультимедийными средствами мы рассказываем о событиях, которые раскрываются на картинах. При помощи системы QR-кодов любой посетитель выставки может изучить множество научных, исторических слоев, являющихся основой этого проекта».
Экспозиция будет работать бесплатно и круглосуточно с 9 июня по 9 августа 2022 года.
Предусмотрено бесплатное экскурсионное обслуживание для групп школьников, студентов, воспитанников кадетских училищ, детских домов и других образовательных учреждений, а также участников исторических кружков и клубов.
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