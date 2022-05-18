На Марсовом поле завершается подготовка исторического выставочного проекта к 350-летию Петра I

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

«Авторы идеи – Елена Яковлевна Кальницкая и Алексей Борисович Миллер – два петербуржца, которые очень любят наш город, его историю – решили реализовать этот особенный и знаковый проект для Санкт-Петербурга. В 350-летие со дня рождения Петра I мы решили сделать реконструкцию события, которое произошло 150 лет назад по указу Александра II. На Марсовом поле была открыта экспозиция на свежем воздухе очень в духе Петра, очень в петербургском духе. Повторить ее в соответствии с сегодняшним временем и обладая новыми технологиями – совершенно замечательная история, очень важная. Это появление нового открытого культурного пространства, точки притяжения двух эпох. С одной стороны, здесь можно будет наслаждаться прогулками по городу, таким образом отмечая 350-летие Петра, с другой стороны – погружаться в историю петровских деяний».