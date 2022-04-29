На Марсовом поле в честь юбилея Петра I реконструируют выставку 1872 года

пресс-секретарь Председателя Правления ПАО «Газпром»

Проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» занимает особое место в длинном списке событий и мероприятий, которые мы поддерживаем в юбилейный год. Особенный он для нас по нескольким причинам. Во-первых, это еще одна возможность заразить как можно больше людей тем интересом, который есть у нас к личности Петра Первого. Во-вторых, представленная на выставке палитра событий, произошедших в течение жизни императора, позволяет задуматься о системных глубинных изменениях, которые произошли в то время в нашем обществе, государстве. И в-третьих, этот проект очень точно соответствует тому, как мы видим свою деятельность в Санкт-Петербурге: создаем новое – сохраняем старое. Это исторический проект, который воссоздан и реконструирован, тем самым он дает возможность одновременно сделать отсылку к тому, что было, предложив что-то новое.