На Марсовом поле в честь юбилея Петра I реконструируют выставку 1872 года

С 9 июня по 9 августа в центре Петербурга реконструируют грандиозные празднования 200-летия Петра. Тогда по указу Александра II был организован выставочный городок, в котором разместили 30 картин, изображающих главные деяния императора в хронологическом порядке. Огромные полотна располагались в павильонах, стилизованных под крестьянские избы, там же посетителям выдавали книжки с рассказами о жизни Петра.
Отвоевание древних русских земель
Екатерина Долгова, Дмитрий Долгов, 2022
Холст, масло. 200 х 250
«Петр с потешными у крепостцы Пресбург»
Николай Каразин. 1872
Холст, клеевая краска. 268 х 407
“Начало самодержавия”
Илья Зорькин. 2022
Холст, масло. 200 х 250
«Знакомство с морем и внешней торговлей»
Андрей Пянковский. 2022
Холст, масло. 200 х 250
«Петр кует железо»
Николай Каразин. 1872
Холст, клеевая краска. 267 х 407
«Торжественный вход Петра I в Дербент»
Хамид Савкуев. 2022
Холст, масло. 200 х 250
К 350-летию Петра I в этом году будет открыт исторический выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022». Идея воссоздания исторического события принадлежит главе ПАО «Газпром» Алексею Миллеру и генеральному директору ГМЗ «Петергоф» Елене Кальницкой. В хранилищах Русского музея нашли 14 из 30 картин — их цифровые изображения покажут на Марсовом поле. Недостающие 16 полотен создали студенты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.
Елена Кальницкая
генеральный директор ГМЗ «Петергоф»
Прошлым летом в ГМЗ «Петергоф», приехал глава Газпрома Алексей Борисович Миллер — большой почитатель Петра I. Мы открывали памятник императору, получивший новый постамент при поддержке компании. Алексей Борисович спросил: «А вы знаете что-нибудь о проекте выставки на Марсовом поле в 1872 году?» И я ответила: «Да!» Русский музей обнаружил 14 исторических картин на валах. Возникла идея восстановить 16 картин на первоначальные темы, пригласив современных художников совместно с Академией художеств имени Репина. Так появился сначала каталог о том, как Петр I праздновал свои дни рождения на протяжении всей жизни. А сейчас — и сама выставка на Марсовом поле. Я думаю, что это будет одно из центральных событий юбилейного года. Это прекрасный проект: энергетически-мощный, это связь времен, преемственность поколений, новый виток истории, это абсолютная дорога к молодым!
Семен Михайловский
ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Для Академии художеств этот проект — очень ответственный, серьезный вызов. Нам предстояло найти художников — талантливых представителей разных поколений: молодых, получивших диплом один-два-три года назад и титулованных академиков. 17 художников написали 16 картин. Есть работы, имитирующие стиль девятнадцатого века, есть отсылающие к мирискусникам, к репинской школе и европейской живописи — они разнообразные, эмоциональные, искренние. Они показывают, что Петр I волнует художников, как объединяющий образ.
Современная выставка, воссоздавая внешне события 150-летней давности, внутри оснащена всеми техническими новинками, включая VR-аттракцион, с помощью которого посетители увидят Марсово поле в дни юбилейных торжеств 1872 года. Брошюры XIX века заменят видеоролики об исторических событиях, изображенных на полотнах. Видео доступны на разных языках и с сурдопереводом. Архитектурный облик павильонов, в которых будут выставлены полотна, воссоздан по сохранившимся эскизам.
К открытию выставки выпустили книгу о жизни Петра, которая изначально задумывалась как каталог выставки, но в процессе работы превратилась в огромный исторический труд о петровской России. Книга будет доступна онлайн, так что ее сможет полистать каждый желающий.
Организаторами проекта являются ПАО «Газпром», ГМЗ «Петергоф», Государственный Русский музей и Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина. Научная, художественно-технологическая разработка проекта — студия «Шоу Консалтинг».
Сергей Куприянов
пресс-секретарь Председателя Правления ПАО «Газпром»
Проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» занимает особое место в длинном списке событий и мероприятий, которые мы поддерживаем в юбилейный год. Особенный он для нас по нескольким причинам. Во-первых, это еще одна возможность заразить как можно больше людей тем интересом, который есть у нас к личности Петра Первого. Во-вторых, представленная на выставке палитра событий, произошедших в течение жизни императора, позволяет задуматься о системных глубинных изменениях, которые произошли в то время в нашем обществе, государстве. И в-третьих, этот проект очень точно соответствует тому, как мы видим свою деятельность в Санкт-Петербурге: создаем новое – сохраняем старое. Это исторический проект, который воссоздан и реконструирован, тем самым он дает возможность одновременно сделать отсылку к тому, что было, предложив что-то новое.
«30 картин из жизни Петра Великого. 2022»
9 июня — 9 августа
Марсово поле
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