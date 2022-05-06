В 3120 Gallery открылась выставка-ярмарка в честь первого дня рождения галереи

За год со дня открытия 3120 Gallery успела представить 14 выставочных проектов, познакомить петербургскую аудиторию с художниками из разных уголков планеты, а также провести множество мероприятий и встреч в стенах камерного пространства на Петроградской стороне.

В честь первой годовщины накануне, 5 мая, в 3120 Gallery открылась коллективная выставка работ художников, которые выставлялись здесь в течение года. Это Егор Львович, Roma Amkie, Poleteli Anna, Максим Савва, Алиса Гвоздева, Александра Гаркуша, Федор Курёхин, Настя Литецких, Алина Лутаева, Сергей Хеато, Сергей Колосов, Наталия Спечинская, самуилл маршак, Дмитрий Марголин, Андрей Помулев, Новые Городские Художники, Митя Ганопольский, Анна Слобожанина, Родион Китаев, Полина Майер и другие.

Одновременно с открытием выставки дан старт благотворительной ярмарке: до 8 мая в галерее можно приобрести работы современных авторов. Часть вырученных средств от продажи произведений искусства 3120 Gallery направит в пользу благотворительного фонда «свет.дети», который в течение 13 лет помогает бороться с онкологическими заболеваниями детям по всей России.