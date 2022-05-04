Родион Китаев — художник, иллюстратор, который работает с живописью, вышивкой и объектами. Работы Родиона находятся в частных коллекциях Австрии, Германии, России, США, Португалии и Швейцарии. Участник многочисленных групповых и персональных проектов, в том числе выставки в Швейцарском музее архитектуры (2020, Базель), Биеннале в Сан-Паулу (2019, Бразилия), Архитектурной биеннале в Венеции (2021, Италия), выставки «Сырое и приготовленное: традиция и ее актуальные формы в Российском этнографическом музее» в Российском этнографическом музее (2021, Россия).

Выставка «Черная Заря» откроется 13 мая и продлится до 5 июня в галерее 3120 Gallery в переулке Воскова, 31/20. Вход свободный.