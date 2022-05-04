В петербургской галерее 3120 Gallery откроется персональный выставочный проект художника Родиона Китаева «Черная Заря». В экспозицию войдут живопись и объекты, созданные весной 2022 года.
О работах, представленных на выставке «Черная Заря»:
У Пикассо, автора знаменитой «Голубки», были разные периоды: голубой, розовый, кубистский… У меня тоже — а 24 февраля 2022 года внезапно начался черный период. Работы из него и представлены на выставке — серия с буквально черными фонами «Черная заря», объект — оммаж Ивану Верещагину в центре зала, а также птица — но не голубка, а кукушка, чьи особые вещие свойства широко известны.
Родион Китаев — художник, иллюстратор, который работает с живописью, вышивкой и объектами. Работы Родиона находятся в частных коллекциях Австрии, Германии, России, США, Португалии и Швейцарии. Участник многочисленных групповых и персональных проектов, в том числе выставки в Швейцарском музее архитектуры (2020, Базель), Биеннале в Сан-Паулу (2019, Бразилия), Архитектурной биеннале в Венеции (2021, Италия), выставки «Сырое и приготовленное: традиция и ее актуальные формы в Российском этнографическом музее» в Российском этнографическом музее (2021, Россия).
Выставка «Черная Заря» откроется 13 мая и продлится до 5 июня в галерее 3120 Gallery в переулке Воскова, 31/20. Вход свободный.
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