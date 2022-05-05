Коллекция Морозовых из собрания Эрмитажа, Пушкинского и других музеев вернулась в Россию

О том, что коллекция братьев Морозовых вернулась в Россию, сообщила министр культуры страны Ольга Любимова. Произведения искусства были показаны в Париже на выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых». В экспозицию вошли 67 работ из фондов Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, 65 из собрания Государственного Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два — из Русского музея.

Транспортировка в Россию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая. Полную коллекцию шедевров российских музеев из собрания братьев Морозовых можно будет увидеть летом 2022 года в Москве — специальный выставочный проект откроет Пушкинский музей.

«Возвращение коллекции Морозовых – это результат большой командной работы. За всестороннюю поддержку благодарим Правительство Российской Федерации, МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании "Арт-курьер", "Хепри" и "Хазенкамп"», — резюмировала Любимова.