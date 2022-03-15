Коллекция братьев Морозовых, включающая в себя работы Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо и других художников, может не вернуться в Россию. Согласно плану, выставка в Фонде Louis Vuitton, в рамках которой представлены полотна, продлится до 3 апреля, однако, как пишет The Art Newspaper, Министерство культуры России пытается инициировать процедуру досрочного отзыва экспонатов из Парижа. Рассказываем все, что известно о судьбе картин.
29 марта 2019 года в Париже состоялось подписание договора между Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Фондом Louis Vuitton о проведении выставки коллекции братьев Морозовых. Экспозиция была представлена в здании Фонда Louis Vuitton в Париже с октября 2020 года по март 2021 года.
Выставка объединила произведения крупнейших музеев России — Государственного Эрмитажа, ГМИИ имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереи — и перекликалась с проектом «Шедевры нового искусства – коллекция Сергея Щукина из Государственного Эрмитажа и ГМИИ имени А.С. Пушкина», осуществленном в Фонде Louis Vuitton в октябре 2016 года—марте 2017 года.
В рамках выставки в Париже представили значительную часть шедевров, приобретенных братьями Морозовыми, в том числе знаменитые работы Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена и Пикассо. «Исключительная коллекция произведений французского импрессионизма, постимпрессионизма и модернизма вместе с работами художников русского авангарда, составят уникальную не имеющую аналогов экспозицию, которая станет ярким событием выставочного сезона 2020 года», — отмечали в Эрмитаже.
По данным французского журнала Marianne, выставленные в здании фонда Louis Vuitton в Париже картины из коллекции Морозова должны остаться во Франции на время российско-украинского конфликта и служить негласной гарантией безопасности французов, проживающих в России. Картины останутся во Франции до тех пор, пока их нельзя будет транспортировать в оптимальных условиях безопасности.
«Франция обязана вернуть эти картины, которые останутся неприкосновенными на все время их нахождения в нашей стране. По закону, Франция обязана их вернуть. Причем в срок и в идеальном состоянии. Сегодня, похоже, Франция не собирается выполнить это свое обязательство. Даже если Фонд найдет транспортные средства для доставки, ему все равно придется искать страховые компании, которые согласятся покрыть этот риск», — приводит газета слова юриста Оливье Фурноля, специализирующегося в вопросах рынка искусства.
Однако в случае, если ситуация с отправкой картин затянется, удержание коллекции во Франции может создать проблему. В 1994 году законодательство страны установило режим неприкосновенности для произведений искусства, принадлежащих иностранным державам, государственным органам или иностранным учреждениям культуры. На всех них может распространяться особый охранный ордер.
«Так обстоит дело и с коллекцией Морозова. Чтобы французские музеи могли привлекать коллекции иностранных государств для выставок, этим коллекциям должна быть гарантирована максимальная защита. Исключить из списка защищенных произведений коллекции из России — это был бы шаг к подрыву доверия. Он сделал бы механизм защиты ненадежным и удержал бы других обладателей шедевров от того, чтобы даже на время доверить свои коллекции музеям Франции», — отмечает юрист Оливье де Бек, специализирующийся в вопросах мира искусства.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает подобные размышления «типичной провокацией». В интервью Forbes он ссылается на материал другого французского издания, газеты Le Figaro, которое также сообщала о возможности удержания экспозиции и конфискации работ из коллекции Морозовых.
«Разговоры об этом — типичная провокация. В Le Figaro написано довольно ясно, что существуют государственные гарантии французского правительства, абсолютно исключающие всякие аресты. Существование таких гарантий — одно из важнейших достижений нашей культуры, культурной жизни Европы и мира за последнее время. Все работы защищены, но кончается срок контракта, надо возвращать работы в Россию. Но самое главное — это одна из самых успешных выставок во Франции за последнее время, ее посмотрело больше миллиона человек», — заявил он.
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