По данным французского журнала Marianne, выставленные в здании фонда Louis Vuitton в Париже картины из коллекции Морозова должны остаться во Франции на время российско-украинского конфликта и служить негласной гарантией безопасности французов, проживающих в России. Картины останутся во Франции до тех пор, пока их нельзя будет транспортировать в оптимальных условиях безопасности.

«Франция обязана вернуть эти картины, которые останутся неприкосновенными на все время их нахождения в нашей стране. По закону, Франция обязана их вернуть. Причем в срок и в идеальном состоянии. Сегодня, похоже, Франция не собирается выполнить это свое обязательство. Даже если Фонд найдет транспортные средства для доставки, ему все равно придется искать страховые компании, которые согласятся покрыть этот риск», — приводит газета слова юриста Оливье Фурноля, специализирующегося в вопросах рынка искусства.

Однако в случае, если ситуация с отправкой картин затянется, удержание коллекции во Франции может создать проблему. В 1994 году законодательство страны установило режим неприкосновенности для произведений искусства, принадлежащих иностранным державам, государственным органам или иностранным учреждениям культуры. На всех них может распространяться особый охранный ордер.

«Так обстоит дело и с коллекцией Морозова. Чтобы французские музеи могли привлекать коллекции иностранных государств для выставок, этим коллекциям должна быть гарантирована максимальная защита. Исключить из списка защищенных произведений коллекции из России — это был бы шаг к подрыву доверия. Он сделал бы механизм защиты ненадежным и удержал бы других обладателей шедевров от того, чтобы даже на время доверить свои коллекции музеям Франции», — отмечает юрист Оливье де Бек, специализирующийся в вопросах мира искусства.