18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Фонд Hermitage Foundation в Великобритании приостановил сотрудничество с Эрмитажем из-за ситуации на территории Украины

Поделиться:

Благотворительная организация Hermitage Foundation UK приостановила сотрудничество с Эрмитажем в Петербурге. Об этом сказано в сообщении на сайте организации.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«Мы глубоко потрясены событиями в Украине и немедленно приостановили всю нашу деятельность, а также отменили все запланированные мероприятия», — говорится в сообщении.

Британский фонд работает с 2003 года, первоначально он назывался Обществом британских друзей Эрмитажа. Организация наводила культурные мосты между Великобританией и Россией благодаря поддержке Эрмитажа в Петербурге. А также в фонде помогали петербургскому музею с выставочной программой, реставрацией и стажировками.

Напомним, 3 марта музей русского искусства в Амстердаме, известный также как Амстердамский Эрмитаж или Эрмитаж на Амстеле, прекратил сотрудничество с Государственным Эрмитажем в Петербурге.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: