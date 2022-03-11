Фонд Hermitage Foundation в Великобритании приостановил сотрудничество с Эрмитажем из-за ситуации на территории Украины

«Мы глубоко потрясены событиями в Украине и немедленно приостановили всю нашу деятельность, а также отменили все запланированные мероприятия», — говорится в сообщении.

Британский фонд работает с 2003 года, первоначально он назывался Обществом британских друзей Эрмитажа. Организация наводила культурные мосты между Великобританией и Россией благодаря поддержке Эрмитажа в Петербурге. А также в фонде помогали петербургскому музею с выставочной программой, реставрацией и стажировками.

Напомним, 3 марта музей русского искусства в Амстердаме, известный также как Амстердамский Эрмитаж или Эрмитаж на Амстеле, прекратил сотрудничество с Государственным Эрмитажем в Петербурге.