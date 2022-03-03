Эрмитаж из Амстердама разорвал отношения с петербургским Эрмитажем

Голландские партнеры заявили, что закрыли свою площадку на неопределенный срок. В филиале Эрмитажа также отметили, что «долгое время дистанцировались от политических событий» в нынешней России, концентрируясь на художественной части и на сокровищах петербургского музея.

«Тщательно выстроенные связи с Государственным Эрмитажем в Петербурге предоставили нам доступ к одной из самых известных в мире коллекций произведений искусства, из которых мы могли черпать материалы для наших выставок», — отметили в Эрмитаже Амстердама.

Однако по словам представителей музея в Амстердаме, «специальная военная операция» на территории Украины «делает невозможным нейтралитет учреждения в отношениях с партнерами».

В конце января в Амстердаме началась выставка «Русский авангард: революция в искусстве». В филиале отметили, что закроют ее досрочно, а работы вернутся в Петербург.

«Как и все остальные, мы надеемся на мир, а также на изменения в будущем России, которые позволят нам восстановить связи с Эрмитажем Петербурга», — сообщается в заявлении.