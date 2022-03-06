Музей «Полторы комнаты» стал участником программы «Пушкинская карта»

Музей «Полторы комнаты» присоединился к программе «Пушкинская карта». Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
«Пушкинская карта» позволяет школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет посещать выставки, концерты, спектакли тех учреждений, которые входят в программу. Средства выделяются из федерального бюджета. С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5000 рублей.
Для получения «Пушкинской карты» нужно зарегистрироваться на «Госуслугах», установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и оформить карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».
Напомним, 27 января в музее «Полторы комнаты» открылась выставка, посвященная дружбе поэта Иосифа Бродского и артиста балета Михаила Барышникова. Так, на экспозиции представлены 15 книг с автографами поэта. Выставка продлится до 27 апреля.
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