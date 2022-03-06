Музей «Полторы комнаты» стал участником программы «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» позволяет школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет посещать выставки, концерты, спектакли тех учреждений, которые входят в программу. Средства выделяются из федерального бюджета. С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5000 рублей.